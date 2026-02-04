Extorsión ‘le quita brillo’ al aguacate de cara al Super Bowl: Calculan hasta 5% menos de su valor

La cadena del aguacate enfrenta extorsiones que restan entre 3 y 5 por ciento de su valor y afectan a productores, distribuidores y comercializadores, indicó este martes la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), en el marco de la próxima edición del Super Bowl LX de la NFL, que se celebrará el domingo 8 de febrero en Santa Clara, California.

Desde hace varios años, la semana de la final del futbol americano de Estados Unidos representa la temporada de mayor demanda para las exportaciones del aguacate mexicano, las cuales enfrentan presión del crimen organizado.

En un comunicado, la organización señaló que la extorsión a productores agrícolas, “en particular de aguacate en Michoacán y a toda su cadena de abasto”, así como a la distribución y comercialización rumbo a la frontera norte, “es bastante elevada, sistemática y violenta, y resta entre 3 y 5 por ciento a la cadena de valor, lo que representa una cifra jugosa dadas las grandes dimensiones de este mercado”.

Por ello, la ANPEC sostuvo que “la exportación de aguacate debe formar parte ya de la agenda de la estrategia nacional de combate contra la extorsión que impulsa el Gobierno Federal”.

“Combatir este delito es indispensable para ordenar y proteger una de las cadenas productivas más emblemáticas del país, con el objetivo de mandar el mensaje correcto de que en México nadie está fuera de la ley”, añadió el texto.

“En algún momento, esperamos no muy lejano, viviremos un Super Bowl en el que el ‘oro verde’, como llaman al aguacate, motivo de orgullo de nuestra economía, se pueda exportar a Estados Unidos en condiciones regulares, sin cargar sobre sus espaldas el peso de la extorsión”, expuso Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC.

El pasado 26 de enero, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió que los gobiernos estatales instalen “con toda prioridad” unidades especializadas dentro de sus fiscalías para atender la extorsión, ante el incremento de este delito “estructural” y su impacto “persistente” en la operación de las empresas.

Ese mismo día, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó en su conferencia que está por publicarse una reforma constitucional y, posteriormente, leyes para que la extorsión se persiga de oficio, sin necesidad de denuncia.

Aguacate tiene la corona del rey de las botanas en EU durante Super Bowl

La organización indicó que en esta temporada se enviarán alrededor de 120 mil toneladas de aguacate Hass de Michoacán al mercado estadounidense para atender la alta demanda del rey de las botanas en las mesas de Estados Unidos: los totopos con guacamole.

La ANPEC señaló que la huella comercial del aguacate representa miles de millones de dólares en exportaciones hacia Estados Unidos, con un estimado cercano a 4 mil millones de dólares en 2025, lo que lo convierte en un objetivo permanente de las redes de extorsión.

Con el paso de los años, el Super Bowl se consolida como uno de los eventos deportivos más relevantes tanto en Estados Unidos como en México, y para esta edición el espectáculo de medio tiempo incluye la participación del cantante puertorriqueño Bad Bunny como uno de los atractivos en torno a la final de la NFL.

La edición pasada del Super Bowl LIX registró una audiencia superior a 191.1 millones de personas a nivel global, mientras que en México alcanzó aproximadamente a 24.1 millones de espectadores.