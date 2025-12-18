Extorsión se vuelve prioridad metropolitana en el Valle de México, anuncia Clara Brugada

Clara Brugada detalló que, como parte de esta estrategia, se implementarán un conjunto de acciones específicas contra la extorsión.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que el delito de extorsión se incorpora como eje prioritario de la estrategia interestatal de seguridad, al encabezar la Cuarta Reunión Metropolitana de Coordinación Interestatal contra el Robo de Vehículo.

En la reunión, las entidades que conforman el Valle de México acordaron cerrar filas para combatir de manera conjunta los delitos que más afectan a la población.

Durante el encuentro, realizado en el Museo de la Ciudad de México, la mandataria capitalina señaló que los gobiernos estatales decidieron retomar y fortalecer la coordinación metropolitana contra la extorsión, al tratarse de un delito que lastima directamente a familias, comerciantes y trabajadores.

Subrayó que el objetivo central es avanzar hacia la reducción sostenida de este ilícito mediante un frente común entre las entidades.

Clara Brugada detalló que, como parte de esta estrategia, se implementarán un conjunto de acciones específicas contra la extorsión, entre ellas el incremento de revisiones en centros penitenciarios, el fortalecimiento de inhibidores de señales electromagnéticas y una mayor coordinación operativa entre las áreas de seguridad, inteligencia y procuración de justicia de los estados participantes.

Acompañada por las gobernadoras del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez; de Morelos, Margarita González Saravia; de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, y del gobernador de Puebla Alejandro Armenta Mier, así como representantes del gobierno de Hidalgo y Tlaxcala, informó que las entidades avanzan en la revisión y actualización de sus marcos normativos, con el propósito de homologar códigos penales, adecuar leyes estatales a las reformas recientemente aprobadas y fortalecer las sanciones contra la extorsión.

Brugada Molina destacó también la propuesta de construir un pacto metropolitano contra la extorsión, orientado a consolidar la cooperación interinstitucional y a fortalecer la paz y la seguridad en el Valle de México, así como el intercambio de experiencias exitosas en materia de prevención y combate al delito.

En el marco de esta coordinación, Clara Brugada subrayó que la estrategia interestatal ha permitido avanzar en el combate al robo de vehículo, delito que motivó originalmente estas reuniones, y destacó que durante el presente año se ha registrado una reducción de 20 por ciento en las entidades participantes, con disminuciones que van de 5 a 48 por ciento, como resultado del trabajo conjunto.

Entre las acciones complementarias acordadas se encuentran la reglamentación del uso de casco y chaleco para motociclistas, la ampliación de arcos y detectores de robo de vehículos, el fortalecimiento de la coordinación metropolitana en materia de seguridad y la propuesta de avanzar hacia la creación de un C5 Metropolitano, que permita compartir información en tiempo real entre las entidades.

La mandataria capitalina reconoció la voluntad política de las gobernadoras, gobernadores y autoridades de seguridad, así como el respaldo de las fuerzas federales, al señalar que la coordinación interestatal seguirá fortaleciéndose para enfrentar delitos que no reconocen fronteras y garantizar mayor seguridad a la población del Valle de México.

Por su parte, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, destacó la coordinación que existe entre los tres niveles de gobierno, con lo que se da un seguimiento puntual, un plan de acción basado en un seguimiento, una evaluación y trabajo de inteligencia.

Señaló que el reto es continuar con la reducción del robo de vehículos.

A si vez, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, refrendó el compromiso, como estados coordinados por la seguridad, de mantener reuniones permanentes, surgidas en principio por la finalidad compartida de frenar la tala clandestina de los bosques de Morelos, Estado de México y la Ciudad de México.

Mientras que la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, refirió que el trabajo corresponsable que se tiene en los estados que forman parte de esta coordinación interinstitucional permite avanzar de manera más eficaz en la prevención del robo de autos.

Añadió que se avanzará más en este tema con la utilización de los arcos lectores en el monitoreo vehicular, por lo que mejorará de manera significativa la detección, el seguimiento y la coordinación operativa en materia del delito de robo de vehículos.

En el evento también estuvieron presentes los secretarios de Seguridad de Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho; Puebla, José Manuel Contreras, y de Hidalgo, Salvador Cruz Sánchez; la fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, así como mandos regionales de la Secretaría de Marina, Defensa Nacional y Guardia Nacional.