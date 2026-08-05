‘Cacería’ de líderes del CJNG: ¿Cuántos millones de dólares en recompensas ofrece EU por cada uno?

Para el Departamento de Justicia de EU, el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene un 'claro' líder tras la muerte de 'El Mencho': 'El 03' o 'El Pelón'.

El Gobierno de Estados Unidos “no descansará” hasta desmantelar por completo al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue el mensaje enviado por el Departamento de Justicia que subió la recompensa por la ‘cabeza’ de Juan Carlos Valencia González, ‘El Pelón’, a 25 millones de dólares.

La administración de Donald Trump reafirmó su señalamiento de que ‘El 03′ asumió el liderazgo del cartel tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes en un operativo del Ejército en Tapalpa, Jalisco.

“La muerte de ‘El Mencho’ no terminó con el CJNG. Resalta la resilencia de la organización y la amenaza continua que representa. Basados en inteligencia de la DEA, su nuevo líder, Juan Carlos Valencia González, hijastro del ‘Mencho’, ha tomado control del cártel. En nuestro mundo, ‘El Pelón’ es la prioridad número uno”, dijeron las autoridades.

En conferencia de prensa, el Departamento de Justicia también anunció la apertura de casos contra cinco capos considerados como líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación:

Julio Alberto Castillo Rodríguez, exnuero de ‘El Mencho’ Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, alias ‘El Sapo’, ahijado del exlíder del CJNG. Ricardo Ruiz Velasco, alias ‘El Tripas’ Julio César Montero Pinzón, alias ‘El Tarjetas’. Carlos Andrés Rivera Varela, también conocido como ‘La Firma’.

Las recompensas que EU ofrece por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación

El Departamento de Justicia informó que ofrece 15 millones de dólares por información relacionada con Audias ‘N’, ‘El Jardinero’... un anuncio peculiar dado que quien fuera considerado como uno de los aspirantes a suceder a ‘El Mencho’ fue detenido por autoridades mexicanas en abril pasado.

En junio, un juez federal desechó la demanda de amparo que promovió ‘El Jardinero’ para evitar su extradición a Estados Unidos. El capo permanece recluido en el penal del Altiplano.

El Gobierno de Estados Unidos también ofrece recompensas de 15 millones de dólares por las siguientes personas:

El Departamento de Justicia también dará una recompensa de 10 millones de dólares a la o las personas que ayuden con información para la captura de los siguientes líderes del CJNG:

Ricardo Ruiz Velasco, alias ‘El Tripa’.

Julio César Montero Pinzón, alias ‘El Tarjetas’.

Carlos Andrés Rivera Varela, alias ‘La Firma’.

CJNG, uno de los objetivos prioritarios de Trump

Tras su regreso a la Casa Blanca, el presidente de EU cumplió con una de sus promesas y designó a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, una medida que fue criticada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La designación fue vista desde el lado sur del Río Bravo como una amenaza de intromisión de EU en asuntos que solo competen a autoridades mexicanas. En una llamada telefónica, Trump incluso ofreció a Sheinbaum mandar al Ejército estadounidense a combatir a los cárteles en territorio nacional.

“¿Saben qué le dije? No, presidente Trump, el territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende. La soberanía se ama y se defiende. No hace falta, se puede colaborar, trabajar juntos", fue la respuesta de Sheinbaum.

Con información de EFE