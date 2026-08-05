EU ‘pone precio’ a la cabeza de líderes del CJNG: Ofrece más de 100 mdd en recompensas

Las autoridades de EU afirmaron que no descansarán hasta capturar a los líderes del CJNG que 'envenenan' su país con fentanilo.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ofreció más de 100 millones de dólares en recompensa por información que lleve a la captura de líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Todd Blanche, fiscal general, señaló que los narcotraficantes señalados son responsables del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Los casos contra los capos fueron abiertos en cortes en Nueva York y Washington, DC, agregó en conferencia de prensa este miércoles 5 de agosto.

En el caso de Juan Carlos Valencia González, alias ‘El 03′ o ‘El Pelón’, nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, la recompensa pasó de 20 a 25 millones de dólares.

El Departamento de Justicia informó también que los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación a los que se les abrieron casos en cortes de EU y por los que se ofrecen millones de dólares en recompensas son:

Julio Alberto Castillo Rodríguez, exnuero de ‘El Mencho’ Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, alias ‘El Sapo’, ahijado del exlíder del CJNG. Ricardo Ruiz Velasco, alias ‘El Tripas’ Julio César Montero Pinzón, alias ‘El Tarjetas’. Carlos Andrés Rivera Varela, también conocido como ‘La Firma’.

El Departamento de Justicia añadió que las acusaciones contra el liderazgo del CJNG son por narcotráfico y delitos con armas de fuego.

Estos individuos ya habían sido señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como parte del grupo que maneja el Cártel Jalisco Nueva Generación tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, quien fue abatido por el Ejército Mexicano en febrero de este año.

Departamento de Justicia ‘cierra la puerta’ a familiares y/o socios del CJNG

El Gobierno de EU prohibió la entrada a 65 personas que son familiares o socios de personas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos que fueron declarados como organización terrorista por la administración de Donald Trump.

26 de esas personas tenían visas vigentes que fueron revocadas, informaron las autoridades este miércoles 5 de agosto.

Trump designó como grupos terroristas a los principales carteles de la droga y ha amenazado con llevar a cabo ataques contra ellos dentro de territorio mexicano, una posibilidad que rechaza categóricamente la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que vulneraría la soberanía del país.

El pasado 22 de febrero, en medio de las presiones de Washington, el Ejército mexicano abatió durante un operativo en Jalisco a ‘El Mencho’, uno de los principales criminales buscados por Estados Unidos, quien murió por heridas de bala.

Con información de EFE