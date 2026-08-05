Peso gana en mitad de semana, en espera de apertura del estrecho de Ormuz: ¿Cómo cotiza hoy?

El apetito por activos de riesgo continua siendo guiado por el avance en los diálogos diplomáticos que buscan la apertura del estrecho de Ormuz, lo que mantiene al peso mexicano operando con ganancias frente al dólar estadounidense.

Este miércoles, la moneda mexicana tiene una apreciación de 0.30 por ciento o 5.10 centavos con respecto a su cierre previo, y el tipo de cambio se ubica en 17.20 pesos por dólar, según datos de Bloomberg.

“El apetito por riesgo continúa en los mercados financieros globales. Los inversionistas anticipan que un acuerdo permitiría la reapertura gradual del estrecho de Ormuz, reduciendo el riesgo de disrupciones en el suministro global de energía y, con ello, las presiones sobre los precios internacionales de los energéticos”, indicó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

¿Cómo cotiza el dólar HOY?

En ventanillas bancarias el precio del dólar ahora se coloca en los 17.68 pesos cada uno, según los datos publicados por Banamex.

A la par, el índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda norteamericana frente una cesta conformada por seis países desarrollados reporta un descenso de 0.17 por ciento, en los 99.69 enteros. Por su parte, el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) baja 0.23 por ciento en las mil 202.85 unidades.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.62 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.12 por ciento.

Entre las divisas más apreciadas se encuentra, la rupia de Indonesia con 0.52 por ciento, el dólar taiwanés con 0.50 por ciento, el won surcoreano con 0.40 por ciento, la corona sueca con 0.34 por ciento y la corona noruega con 0.32 por ciento.

Por su parte, las más depreciadas son el dólar neozelandés con 0.37 por ciento, el florín húngaro con 0.13 por ciento, la lira turca con 0.10 por ciento, el rublo ruso con 0.08 por ciento y el franco suizo con 0.01 por ciento.