Ventas de autos suben 3.4 por ciento con más de 130 mil unidades en julio: Superan récord previo a 2016

La venta de autos en México llegó a niveles no vistos en julio respecto al mismo periodo de 2016.

La venta de autos ligeros en México durante julio alcanzó las 130 mil 831 unidades, un aumento de 3.4 por ciento anual, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con este resultado, según los datos del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), el mercado automotor alcanzó su mejor desempeño para un mes de julio desde 2016, cuando se vendieron 132 mil 109 vehículos nuevos.

“Con este resultado, hilvanamos siete meses de comportamiento favorable”, detalló Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Asociación de Distribuidores de Automotores (AMDA).

El dinamismo también se reflejó en el desempeño acumulado del año, ya que entre enero y julio de 2026 se comercializaron 885 mil 349 vehículos ligeros , un incremento de 5 por ciento anual, lo que representa el mayor volumen para un lapso similar desde que existe registro en 2005.

Este contexto de ventas récord de autos contrasta con la volatilidad operativa que ha marcado a la industria nacional entre enero y julio de 2026.

“Si sumamos los primeros siete meses del año, se han comercializado 885 mil 349 unidades, para un incremento del 5 por ciento en las ventas acumuladas de enero a julio respecto al año anterior”, agregó Rosales Zárate.

Con este nivel, la industria superó el anterior récord para un periodo enero-julio, establecido en 2017, cuando se colocaron 867 mil 682 unidades nuevas, consolidando la recuperación del mercado nacional.

“El Inegi nos proporciona información relevante en términos de cómo viene disminuyendo la inflación , que es fundamental para mejorar la disponibilidad de recursos dentro de las familias y con ello contribuir a detonar un mejor ambiente de confianza”, destacó el presidente ejecutivo de la AMDA.

Durante el primer semestre, el sector superó los niveles precrisis en comercialización doméstica y mantener un avance acumulado en envíos al exterior; sin embargo, en junio la actividad industrial registró un tropiezo con caídas de 9.2 por ciento en exportaciones y 1.89 por ciento en ensambles, derivado de ajustes logísticos en puertos y una menor demanda de modelos sedán en EU.

A pesar de estos desbalances en la manufactura, la estabilización de las cadenas de suministro y el flujo continuo de marcas chinas, que ya concentran más del 15 por ciento del mercado, han permitido sostener el abasto de unidades en las agencias del país.

(El Financiero)

Nissan y GM lideran ventas de autos en México

En el desempeño por marcas, Nissan conservó el liderazgo del mercado durante julio al vender 23 mil 454 vehículos. General Motors ocupó la segunda posición con 16 mil 163 unidades, seguida por Volkswagen con 11 mil 687.

Toyota se ubicó en el cuarto lugar al comercializar 11 mil 74 vehículos, mientras que Kia completó el grupo de las cinco armadoras con mayor volumen de ventas, al registrar 9 mil 307 unidades colocadas en el mercado mexicano.

“Todo esto concurre en un entorno en el que se mantiene una fuerte oferta y competencia en el financiamiento con plazos muy atractivos que alcanzan hasta 72 meses, logrando tener una oferta competitiva con precios contenidos, con crédito disponible y redondeando resultados favorables”, explicó el ejecutivo.

El comportamiento del mercado durante los primeros siete meses del año fortalece las perspectivas de crecimiento de la AMDA, que a principios de año previó que las ventas de vehículos ligeros alcanzarían un millón 671 mil unidades al cierre de 2026.

“Esperamos que para los meses que vienen de aquí al cierre del 2026, que continúe en sentido positivo y vamos a estar muy cerca de llegar a nuestra perspectiva cercana al millón 700 mil unidades ligeras en 2026”, concluyó Guillermo Rosales en su análisis.