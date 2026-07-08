Exportación de autos de México cae 9.2 por ciento en junio: Producción también va a la baja

El sector automotriz mexicano registró un freno en su actividad exportadora durante junio, al reportar una caída de 9.2 por ciento en los envíos al exterior, mientras que la producción también tuvo un retroceso de 1.89 por ciento.

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del Inegi, durante junio, México exportó 301 mil 9 vehículos ligeros, cifra inferior a las 331 mil 517 unidades del mismo mes de 2025, lo que representó una disminución de poco más de 30 mil autos.

“Durante junio de 2026, se enviaron al exterior 301 mil 9 unidades de vehículos ligeros, lo que representó una caída de 9.2 por ciento; a pesar de esta caída, el volumen registrado constituye el cuarto nivel de exportación para este mes, manteniéndose por encima de las 300 mil unidades”, indicó Adriana Ramírez, gerente de Estudios Económicos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

La menor actividad exportadora también coincidió con una reducción en la producción nacional, ya que las plantas ensamblaron 354 mil 221 autos ligeros, una disminución anual de 1.89 por ciento, equivalente a 6 mil 826 unidades menos que las fabricadas en el mismo mes, pero de 2025.

“A pesar de esta variación que registramos en el mes, el volumen registrado constituye el segundo mayor nivel de producción para un mes de junio, únicamente por debajo de lo observado en junio de 2025”, señaló la gerente de Estudios Económicos de AMIA.

En cuanto a la producción por segmentos, las SUV´s tuvieron una participación de 47.4 por ciento, para una caída de 3.7 por ciento anual. En tanto, las Pick Ups, representaron el 32.1 por ciento de cuota, un crecimiento de 15.3 por ciento.

“El crecimiento en la producción de Pick Ups consolidó a este segmento como uno de los que mayor desempeño tuvo en el mes. En contraste, los segmentos de compactos y autos de lujo presentaron variaciones negativas de 14.7 por ciento y 14.6 por ciento, respectivamente”, añadió la ejecutiva de AMIA.

Aunque el desempeño mensual fue negativo en ambos casos, cuando se observa a la industria en sus cifras acumuladas al primer semestre del año, el panorama es más favorable. Entre enero y junio, México colocó en el mercado internacional un millón 689 mil 245 vehículos ligeros, un incremento anual de 1.38 por ciento.

Este avance permitió compensar parcialmente el tropiezo registrado en junio y confirma que la demanda externa sostiene la actividad de la industria automotriz mexicana, pese a una mayor volatilidad en el comercio internacional.

“En el primer semestre de 2026, las exportaciones tuvieron un incremento de 1.4 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este resultado posiciona a 2026 como el cuarto mejor acumulado, sólo debajo de 2018, 2019 y 2024, periodos en los que se exportaron más de 35 mil unidades”, agregó Adriana Ramírez.

Durante el primer semestre se fabricaron un millón 996 mil 304 autos ligeros, volumen 0.42 por ciento inferior al registrado en el mismo periodo de 2025, lo que equivale a 8 mil 320 unidades menos.

(El Financiero)

Estados Unidos se mantiene como principal socio de México

Al segundo trimestre del año, Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de los vehículos ensamblados en México y reafirmó la elevada integración de la industria automotriz regional. Entre enero y junio, concentró 75.9 por ciento de las exportaciones, con un millón 282 mil 466 unidades enviadas a ese mercado.

“Aunque destaca la gran relevancia del mercado estadounidense, vemos que, en el primer semestre de 2026, tuvimos una caída de 3.6 por ciento en el envío de vehículos ligeros hacia nuestro vecino del norte”, explicó la ejecutiva de AMIA.

Canadá ocupó el segundo lugar al recibir 211 mil 348 coches, equivalentes a 12.5 por ciento de los embarques. Alemania representó 2.8 por ciento del total con 46 mil 769 unidades, mientras que Brasil concentró 1.7 por ciento, al importar 28 mil 809 vehículos fabricados en México.

El resto de los mercados internacionales absorbió 119 mil 853 unidades durante el semestre, equivalente a 7.1 por ciento de las exportaciones mexicanas.