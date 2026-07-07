Eliminación de Brasil y México del Mundial 2026 tira acciones de AB InBev y Heineken

Los mercados cerveceros de México y Brasil sufren por las eliminaciones de ambas selecciones del Mundial 2026.

Los aficionados de Brasil y México se despertaron con la amarga sensación de haber sido eliminados del Mundial 2026. Es probable que dos de las mayores cerveceras del mundo: Anheuser-Busch InBev y Heineken NV también lo resientan.

Los analistas de Morgan Stanley, encabezados por Sarah Simon, señalaron que existe el riesgo de que las ventas del tercer trimestre en Latinoamérica no alcancen las expectativas después de que “A Seleção” y “El Tri” quedaran eliminados del torneo el domingo y, de paso, acabaran con las esperanzas de un auge en el consumo de cerveza que habría acompañado una clasificación a la final del 19 de julio.

“Creemos que el aumento del volumen de cerveza se concentra en los partidos de las fases más avanzadas del torneo”, escribieron los analistas en una nota dirigida a sus clientes.

Morgan Stanley señaló que AB InBev, fabricante de Corona y Skol, es la empresa “más expuesta” debido a sus ventas en México y Brasil, mientras que Heineken también mantiene una exposición “significativa”.

Las acciones de ambas compañías se desplomaron al cierre del lunes. La cervecera AB InBev cerró ayer con una caída de 2.4 por ciento y Heineken retrocedió un 1.39 por ciento en Ámsterdam.

Constellation Brands, distribuidora de Corona y Modelo en Estados Unidos disminuyó un 4.94 por ciento en Nueva York, mientras que Boston Beer y Molson Coors Beverage también registraron descensos. Ambev, filial brasileña de AB InBev, retrocedía un 0.15 por ciento en São Paulo.

Brasil quedó eliminado del torneo a manos de Noruega tras un doblete de Erling Haaland.

Es la primera vez que el país no alcanza los cuartos de final de un Mundial desde 1990, cuando fue derrotado por una Argentina liderada por Diego Maradona.

México cayó ante Inglaterra en un emocionante partido con cinco goles disputado en el Estadio Ciudad de México.

Para Simon y el resto de los analistas de Morgan Stanley, es probable que la temprana eliminación de Brasil tenga un impacto mayor que la de México, que implementó Ley Seca durante partidos, dado el tamaño de su mercado cervecero y las mayores expectativas con las que llegaba al Mundial 2026.

“Consideramos que este impacto negativo se traduce principalmente en la ausencia de un crecimiento adicional que se habría producido si cualquiera de los dos equipos hubiera avanzado más en la competencia”, escribieron.

La atención se centra ahora en la selección de Estados Unidos, que ayer se enfrentó a Bélgica. Alrededor del 20 por ciento de los ingresos de AB InBev proviene de la Unión Americana, que ha tenido un buen desempeño en el torneo hasta ahora y recibió un impulso cuando se autorizó al delantero Folarin Balogun a jugar después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump presionara para que se revocara una sanción en su contra.

Pero no está claro hasta qué punto eso compensará la pérdida de ventas de cerveza en Latinoamérica.

“Dada la historia más reciente del fútbol en ese país, el beneficio que supone el avance del equipo en el torneo para el mercado cervecero estadounidense no está tan demostrado y podría convertirse en una sorpresa positiva si el equipo sigue avanzando, sobre todo considerando la condición de país anfitrión y el tamaño del mercado cervecero de Estados Unidos”, escribieron los analistas de Morgan Stanley en su análisis sobre el torneo deportivo.

(El Financiero)

Deja 55 mil millonesde pesos de derrama económica a México: Gabriela Cuevas

Ayer, Gabriela Cuevas, coordinadora federal del Mundial 2026, afirmó que el torneo fue “un buen negocio” para México al generar una derrama económica cercana a los 55 mil millones de pesos.

En entrevista para Radio Fórmula, Cuevas agregó que el Mundial 2026 en México logró una derrama económica cercana a los 55 mil millones de pesos, con ocupaciones hoteleras de entre el 75 y el 80 por ciento en las ciudades anfitrionas y picos del 95 por ciento en Cancún.

La coordinadora federal del Mundial 2026 reveló que el partido México vs Inglaterra rompió récord de audiencia con casi 60 millones de espectadores, superando incluso el encuentro anterior contra Ecuador.

En un reporte global de Barclays Research determinó que el Mundial de Fútbol 2026, el más grande de la historia con 48 selecciones y 104 partidos, impulsará efectos macroeconómicos visibles pero transitorios en las economías de Estados Unidos y México, sin modificar de forma estructural la inflación o las políticas monetarias de los bancos centrales.

El análisis financiero del banco destaca que la atención de los inversionistas no debe centrarse únicamente en el gasto derivado de la asistencia física, sino en el potencial a gran escala que ofrece la audiencia global de más de 6 mil millones de espectadores.