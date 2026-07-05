¿Qué marcas se unieron al ‘no inglés’ para apoyar a la Selección en el México vs Inglaterra?

Decenas de marcas se han unido a la tedencia 'no inglés', un trend de humor para apoyar a la Selección Mexicana en el partido México vs. Inglaterra.

No escuchar a Dua Lipa o a Harry Styles, cambiar The Cure por Caifanes y a Freddie Mercury por Juan Gabriel... lo que empezó como un trend en Internet para apoyar a la Selección Mexicana en el partido México vs. Inglaterra rumbo a los cuartos de final del Mundial 2026 se ha convertido ya en una estrategia de mercadotecnia.

Bajo el trend “no inglés”, impulsado por la cuenta “Futbol a lo Vualá”, decenas de marcas de alimentos, moda, automóviles, limpieza y entretenimiento adaptaron temporalmente su comunicación digital para evitar palabras en inglés y castellanizar nombres, productos o expresiones vinculadas con sus marcas.

En varias de estas empresas, el llamado rige hasta el lunes y se dirige a comunidades de aficionados, clientes y consumidores.

Entre las publicaciones atribuidas a las marcas aparecen The North Face, que se presenta como “La Cara Norte”; Nissan, que firma como “El Tío Nissan”; KFC, que usa “Pollo Frito Kentucky”; OfficeMax, que pide ser llamada “Oficina Máxima”, y Mitsubishi Motors, que asegura que mientras juegue México, no usará la “llave inglesa”.

La campaña también incluyó juegos de palabras con productos.

Nissan propuso llamar “Sendero X” al X-Trail, “Patadas” al Kicks, “Frontera” al Frontier, “Encontrador de caminos” al Pathfinder y “Marzo” al March.

Quaker afirmó que, “como muestra de apoyo”, las ‘overnight oats’ quedaban prohibidas y que todos desayunarían “avena trasnochada”.

Otras marcas adaptaron sus identidades con referencias futboleras o culinarias.

Scrub Daddy México se presentó como “Tallapapi”, la cadena de tiendas 7-Eleven México pidió ser llamado “Siete Once”, Chubbies Burger se transformó en “Gorditos Hamburguesas” y Prudence anunció que dejaría temporalmente ese nombre para convertirse en “Prudencia”.

El tono de las publicaciones fue mayoritariamente lúdico. Pizza Hut recomendó cambiar la salsa inglesa por morita y afirmó que “no es personal. Es fútbol”, mientras Innovasport dijo apoyar “a todos los que soñamos con el histórico pase a cuartos”.

Los 49ers de San Francisco pidieron ser llamados “Los Cuarenta y Nueves de San Francisco”, en tanto que el llamado también alcanzó a Burger King como “El Rey de la Hamburguesa”, Dairy Queen como la “Reina de los Lácteos”, Subway que se denominó “Metro”, mientras que Little Caesars pasó a ser “pequeño César”, New Era a “Nueva Era” y Carls Jr a Carlitos y la Estrella Feliz”.

Aunque el ejercicio es temporal, mostró cómo marcas con presencia en México aprovecharon el partido contra Inglaterra para sumarse a la conversación digital y al apoyo a la selección mexicana.

Hasta las marcas ficticias se suben al trend ‘no inglés’

Incluso la marca ficticia mexicana de la serie La Oficina, anunció que, aunque no tiene una sola palabra en inglés, decidió unirse a la tendencia.

“En Jabones Olimpo nos queríamos unir al operativo ‘No inglés’ en apoyo a nuestra Selección Mexicana. Pero siendo nuestra empresa 100% mexicana, con su corazón en el meritito Aguascalientes.. no tenemos léxico en inglés en nuestra comunicación corporativa", explicó en sus redes sociales.

“Aún así nos unimos a la convocatoria e invitamos a nuestros distinguidos clientes a que le digamos a los ingleses mañana: Se la lavan...“, pidió la empresa.

-Con información de EFE.