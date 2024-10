De KFC a Burger King, las cadenas de comida se burlan del riesgo de E. Coli

¡Yum! Brands Inc. y Burger King han retirado las cebollas de algunos de sus establecimientos, mientras el sector de la restauración investiga un brote de E. Coli que se detectó por primera vez en McDonald’s Corp.

Yum retiró cebollas frescas de algunos locales de Taco Bell, Pizza Hut y KFC “por precaución”, dijo la compañía el jueves en una declaración a Bloomberg News, sin revelar qué tiendas y regiones se vieron afectadas ni nombrar a los proveedores.

“Seguiremos las directrices de los proveedores y las normativas para garantizar la seguridad y la calidad de nuestros alimentos”, afirmó la empresa.

Burger King dijo el jueves que obtiene algunas de sus cebollas de una instalación de Colorado administrada por Taylor Farms, que abasteció a los restaurantes McDonald’s que se vieron afectados por el brote.

Taylor Farms ha retirado del mercado algunos de sus lotes de cebollas amarillas a pesar de no haber encontrado rastros de E. coli hasta el miércoles. Los distribuidores de restaurantes US Foods Holding Corp. y Sysco Corp. también han notificado a sus clientes sobre el retiro del mercado.

El primer brote de E.Coli surgió en uno de los restaurantes de Mc'Donalds. [Fotografía. Bloomberg]

“A pesar de que no hubo contacto con las autoridades sanitarias ni indicios de enfermedad, hace dos días solicitamos de manera proactiva al 5.0 por ciento de nuestros restaurantes que recibieron cebollas enteras distribuidas por esta instalación que las desecharan de inmediato y estamos en proceso de reponerlas desde otras instalaciones”, dijo Burger King.

Fat Brands Inc., propietario de restaurantes como Johnny Rockets, dijo que retiró todos los productos de cebolla fresca de Taylor Farms.

“Hemos identificado un número extremadamente limitado de locales de Buffalo’s Café y Ponderosa y Bonanza Steakhouses que actualmente utilizan a Taylor Farms como proveedor de cebollas”, dijo la compañía en un comunicado el jueves.

¿A qué se debe el ‘pánico’ de los restaurantes?

La industria de la restauración está en alerta después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) dijeran el martes que un brote de E. coli probablemente relacionado con las cebollas cortadas previamente en rodajas que se sirven en las hamburguesas Quarter Pounder de McDonald’s enfermó a docenas de personas en Estados Unidos y mató a una. Burger King dijo que compra cebollas enteras que se cortan, pelan y rebanan en sus restaurantes.

McDonald’s retiró el popular producto de aproximadamente el 20 por ciento de sus más de 13 mil restaurantes en Estados Unidos y está trabajando con las autoridades sanitarias para confirmar la fuente de la contaminación.

Chipotle Mexican Grill Inc. dijo en un comunicado el jueves que no obtiene cebollas de Taylor Farms ni ningún ingrediente de las instalaciones de Colorado.

Inspire Brands Inc., propietaria de Arby’s, Buffalo Wild Wings, Sonic, Jimmy John’s, Baskin-Robbins y Dunkin’, dijo que sus cebollas no provienen de sus instalaciones. Hasta el jueves por la noche en Nueva York, no había retirado cebollas ni ningún otro ingrediente de los restaurantes.