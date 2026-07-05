Pato O’Ward cumple el ‘Y si sí’: Gana la IndyCar 2026 en Mid-Ohio en domingo histórico para México

México vive un domingo deportivo histórico: Isaac del Toro ganó la segunda etapa del Tour de Francia 2026 y ahora Pato O’Ward se coronó en la IndyCar en Mid-Ohio. Solo falta la cereza del pastel: un triunfo de la Selección Mexicana sobre Inglaterra, por el pase a cuartos de final en el Mundial 2026.

Pato O’Ward volvió al triunfo en la IndyCar 2026 este domingo en el Mid-Ohio Sports Car Course, un circuito de 2,258 millas y 13 curvas ubicado en Lexington, Ohio, entre Columbus y Cleveland. El piloto de Arrow McLaren se impuso tras adelantar a su compañero de equipo, el danés Christian Lundgaard, en la vuelta 42 de las 90 programadas.

El resultado representa el primer 1-2 de Arrow McLaren desde el regreso de la marca británica a la categoría, con O’Ward en la primera posición y Lundgaard en la segunda. Para el regiomontano se trata de su décima victoria en la trayectoria combinada de CART/Champ Car e IndyCar, con lo que se coloca a un triunfo de distancia de Adrián Fernández en esa cuenta histórica.

Así fue la carrera de IndyCar 2026 en Mid Ohio

Un día antes, Lundgaard había conseguido la pole position con un tiempo de 1:04.839, cortando una racha de cinco clasificaciones consecutivas en el primer puesto de Álex Palou. O’Ward marcó el segundo mejor tiempo, 1:04.864, seguido de Will Power (Andretti Global) con 1:04.877. Palou, cuatro veces campeón de la IndyCar (2021, 2023, 2024 y 2025), quedó fuera del top seis en la definitiva y partió desde el octavo lugar.

La carrera tuvo una bandera amarilla durante la primera vuelta, levantada a las 12:52 horas (tiempo del este de Estados Unidos). Desde la largada, Lundgaard mantuvo el liderato apoyado en la pole, con O’Ward como escolta inmediato. Ambos pilotos, junto con la mayoría de quienes iniciaron con neumático duro, extendieron al máximo su primer turno en pista.

El rebase que definió el Mid-Ohio 200

Hacia la vuelta 24, O’Ward comenzó a recortar la ventaja de Lundgaard, que en ese punto rondaba los dos segundos. La ventana de paradas para los líderes se abrió poco después: O’Ward entró a pits en la vuelta 26 y Lundgaard una vuelta más tarde. Al salir de la parada, la diferencia entre ambos ya era de 1.5 segundos.

El cambio de liderato ocurrió en la vuelta 42, cuando O’Ward aprovechó autos rezagados y un desliz de Lundgaard en la curva 2 para adelantarlo por el interior, con roces entre ambos autos durante la maniobra. A partir de ahí, el mexicano administró la punta y aplicó un overcut en su última parada en pits, lo que le permitió estirar la ventaja hasta cuatro segundos en cierto tramo de la prueba.

O’Ward llegó a liderar por 0.7254 segundos en la vuelta 45, por 2.7762 segundos en la vuelta 68 y por 1.4655 segundos en la vuelta 80. Lundgaard fue quien más vueltas lideró en total, con 41, mientras que Josef Newgarden marcó la vuelta más rápida de la carrera en el giro 54, con un tiempo de 1:06.5323.

En el cierre, Lundgaard intentó recortar la diferencia y llegó a la bandera de cuadros a 0.9877 segundos de O’Ward.

Resultados oficiales del Mid-Ohio 200

Pato O’Ward (Arrow McLaren) – 90 vueltas Christian Lundgaard (Arrow McLaren) – +0.9877 Kyle Kirkwood (Andretti Global) – +2.2463 Rinus VeeKay (Juncos Hollinger Racing) – +2.7929 Álex Palou (Chip Ganassi Racing) – +7.5453 Will Power (Andretti Global) – +10.9572 Christian Rasmussen (Ed Carpenter Racing) – +15.8407 David Malukas (Team Penske) – +16.5104 Josef Newgarden (Team Penske) – +21.0668 Nolan Siegel (Arrow McLaren) – +25.6258

Todos los pilotos completaron tres paradas en pits durante la carrera, salvo Dennis Hauger, quien finalizó en el lugar 25 con una vuelta menos que el ganador.

¿Cómo queda el campeonato de la IndyCar 2026?

Álex Palou se mantiene al frente de la tabla general. Antes de Mid-Ohio, tras diez fechas disputadas, el piloto catalán sumaba 374 puntos: una ventaja de 61 unidades sobre Kyle Kirkwood, segundo lugar, y de 60 sobre David Malukas, tercero. En ese lapso, Palou había ganado cuatro de las carreras corridas.

Con el resultado de Mid-Ohio, la ventaja de Palou se ajustó a 56 puntos sobre Kirkwood y 66 sobre Malukas. Pato O’Ward se mantiene en el quinto puesto del campeonato, con un déficit de 94 puntos respecto al líder.

La siguiente carrera de la temporada se disputará en el óvalo de Nashville, la noche del domingo 19 de julio, el mismo día de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con información de EFE