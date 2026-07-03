‘Ahorita no, joven’: Selección Mexicana regresa relojes Rolex a Steve Will Do It

Los jugadores de la Selección Mexicana habían convivido con el influencer Stephen Deleonardis, quien les entregó los relojes Rolex. [Fotografía. Cuartoscuro, ChatGPT]

Muchas gracias por el ‘detallito’ amigo, pero no me quiero meter en’, problemas con la FIFA. La Selección Mexicana informó que los jugadores y el cuerpo técnico devolvieron los relojes Rolex que el influencer estadounidense SteveWillDoIt les regaló tras la victoria sobre Ecuador que le dio su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

A través de un comunicado en redes sociales, el conjunto mexicano explicó que la decisión fue tomada de común acuerdo por todos los integrantes del plantel.

“La SNM informa que de común acuerdo nuestros jugadores decidieron regresar al creador de contenido @stevewilldoit los relojes que por iniciativa propia les había regalado”, señala el mensaje.

Aunque el organismo no mencionó una investigación o advertencia por parte de la FIFA, la devolución ocurrió en medio de las dudas sobre el cumplimiento del Código de Ética del máximo organismo del futbol mundial, que limita la aceptación de regalos de alto valor económico.

¿Por qué SteveWillDoIt regaló relojes Rolex a la Selección Mexicana?

El creador de contenido, cuyo nombre real es Stephen Deleonardis, reveló que antes del partido apostó 2 millones de dólares a favor de México para vencer a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial.

Después del triunfo del Tricolor, SteveWillDoIt obtuvo una ganancia cercana a 1.2 millones de dólares y decidió compartir parte del premio con los futbolistas. Para ello acudió al Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Selección Mexicana, donde convivió con los jugadores en un ambiente relajado tras la clasificación.

Durante el encuentro, el influencer saludó de manera individual a varios elementos del plantel, entregó los relojes personalmente y participó en dinámicas con el grupo.

En videos difundidos en redes sociales se observa a los futbolistas entre risas, quienes incluso lo levantaron en el popular ‘quiere volar, quiere volar’ tras el obsequio.

En sus redes sociales, el influencer aseguró que siempre confió en la equipo mexicano y explicó que los relojes eran una forma de reconocer el esfuerzo del equipo por conseguir el pase a la siguiente ronda del torneo.

¿Qué dice el Código de Ética de la FIFA sobre recibir regalos?

El Código de Ética de la FIFA establece en su artículo 21, titulado Ofrecimiento y aceptación de regalos u otros beneficios, que las personas sujetas a la normativa solo pueden aceptar obsequios cuando cumplen una serie de requisitos específicos.

Entre ellos, el reglamento señala que los obsequios deben tener un valor simbólico o insignificante, no pueden influir en el desempeño de las funciones oficiales, tampoco deben generar una ventaja indebida ni provocar un conflicto de interés.

El documento también es claro al advertir que cualquier regalo que no reúna todas esas condiciones no debe aceptarse. Incluso añade una recomendación expresa:

“En caso de duda, los regalos u otros beneficios no deben aceptarse, darse, ofrecerse, prometerse, recibirse, solicitarse ni requerirse”.

La FIFA también contempla una excepción por razones culturales. Si rechazar un obsequio pudiera considerarse ofensivo, este puede aceptarse únicamente en nombre de la organización y deberá reportarse de inmediato para que sea entregado a la institución correspondiente.

¿Qué sanciones contempla la FIFA por incumplir esta norma?

El Código de Ética establece que las infracciones relacionadas con la aceptación de regalos pueden derivar en una multa mínima de 10 mil francos suizos (alrededor de 190 mil pesos mexicanos), además de la devolución del beneficio recibido.

Asimismo, contempla suspensiones de hasta 2 años para participar en actividades relacionadas con el futbol y, en los casos más graves o cuando exista reincidencia, una inhabilitación de hasta 5 años.

Hasta el momento, la FIFA no ha informado sobre la apertura de alguna investigación o un procedimiento disciplinario contra la Selección Mexicana. La devolución de los relojes puso fin a la controversia y permitió que el equipo mantuviera el foco en su preparación para el partido de octavos de final frente a Inglaterra.