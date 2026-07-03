¿Por qué la CDMX expandió la zona de aplicación de la Ley Seca para el partido México vs. Inglaterra?

Así aplicará la Ley Seca en la CDMX el domingo 5 de julio.

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó este viernes que aplicará la prohibición de venta de bebidas alcohólicas en algunas partes de la capital el domingo, cuando se llevará a cabo el partido de México contra Inglaterra en el marco del Mundial 2026.

Ahora, la conocida como Ley Seca aplicará para varias colonias del centro capitalino, incluida la zona donde se encuentra el FIFA Fan Fest en el Zócalo de la CDMX y en las cercanías del Paseo de la Reforma.

La prohibición de venta de alcohol será más amplia tanto en horarios como en territorio.

CDMX expande la zona para Ley Seca del partido México vs. Inglaterra

Al ser cuestionado al respecto de la decisión, el secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto, apuntó que se amplió la zona porque las personas acuden a comprar bebidas alcohólicas a zonas más alejadas y las llevan al área de prohibición.

Al igual que durante los partidos de México contra Chequia y contra Ecuador en días pasados, el Gobierno capitalino aplicará la Ley Seca. Ahora será desde el primer minuto del domingo 5 de julio hasta las 7 horas del lunes 6 de julio.

Además de las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc, ahora aplicará para la Roma Norte y Condesa.

Asimismo, se aplicarán operativos de seguridad más estrictos para evitar la venta de alcohol en la vía pública, según se informó este viernes.

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, informó que en total se contempla la participación de 17 mil policías y 24 mil serán servidoras y servidores públicos de protección civil, de bomberos, de atención a emergencias y de salud.

A ellos se sumarán 14 mil elementos del Gobierno local sobre Paseo de la Reforma, punto que se concentra la mayor parte de la afición. Apenas tras los festejos por el triunfo de México sobre Ecuador el martes pasados, quedó un saldo rojo de cuatro personas.

De acuerdo con las nuevas medidas de seguridad, se diseñó un perímetro alrededor del Ángel de la Independencia, donde el aforo máximo será de 25 mil personas. Si se alcanza la máxima capacidad, la recomendación será que los asistentes se redirijan a otros puntos en Reforma.

El partido de México vs. Inglaterra se llevará a cabo el domingo 5 de julio a las 18:00 horas.

Con información de EFE.