¿Sin nada que hacer para el verano? CulturaUNAM tiene el plan perfecto para ti

Tanto en sus recintos, como en sus plataformas, CulturaUNAM invita al público a acercarse a alternativas que fomenten el pensamiento crítico y el conocimiento durante las semanas, del 6 al 26 de julio. Para quienes deseen aprovechar el verano entre exposiciones, libros, cine, radio, televisión, contenidos digitales y visitas al Colegio de San Ildefonso esta será una oportunidad invaluable.

Uno de sus espacios para visitarse en el Centro Histórico de la Ciudad de México es el Antiguo Colegio de San Ildefonso. Recinto universitario que entre sus pasillos permite a las y los visitantes recorrer algunos de los murales que marcaron el nacimiento del muralismo mexicano, con obras de José Clemente Orozco, Jean Charlot, Fermín Revueltas, entre otros artistas que narran distintos episodios de la historia de nuestro país.

En este mismo recinto, ubicado en Justo Sierra 16 del Centro Histórico, también puede visitarse el memorial de Octavio Paz, donde descansan las cenizas del Premio Nobel de Literatura y de su compañera María José Tramini, resguardadas en una urna diseñada por Vicente Rojo.

Para quienes siguen en el fervor pambolero, encontrarán hasta el 30 de agosto la exposición colectiva Fuera de lugar, conformada por 94 piezas que van desde fotografía, linograbado, gráfica digital y serigrafía. La muestra propone una reflexión sobre las dimensiones sociales, culturales y comunitarias del fútbol contemporáneo, más allá de las canchas y de la competencia deportiva.

Durante julio, este mismo recinto ofrecerá los sábados y los domingos el taller Tunnel book, donde los asistentes elaborarán un libro objeto con efecto de profundidad, de 11 am a 3 pm. Asimismo, durante los fines de semana se impartirá un taller de grabado de 11 am a 2 pm.

Además, se llevará a cabo el ciclo de conferencias Pensamiento Crítico para principiantes: nociones, problemas y coordenadas, organizado en colaboración con la Universidad Iberoamericana y otras instituciones. Los sábados 11, 18 y 25 de julio, así como el 1ro de agosto. Especialistas abordarán temas como el pensamiento crítico frente al entorno digital, la infancia y los museos, la escritura desde la originalidad o la construcción de imágenes de esperanza desde las ideas de Walter Benjamin.

Ya sea que el clima nos inspire a la aventura o a descansar en casa, la experiencia cultural nos acompaña para cualquier travesía de manera digital. La plataforma LibrosUNAM Open Access pone a disposición de las y los lectores más de tres mil títulos provenientes de 120 dependencias universitarias. Su catálogo está disponible de forma gratuita, en Libros Unam , reúne publicaciones de ciencias sociales, literatura, ciencias biológicas y de la salud, así como ciencias físico-matemáticas e ingenierías, con formatos desde PDF, EPUB y MP3.

El verano también puede escucharse y la colección de podcast de CulturaUNAM está lista para llegar a tus oídos, disponible en Spotify reúne conversaciones, ensayos sonoros y propuestas para acercarse a la literatura, la música, el arte y el pensamiento crítico desde cualquier ángulo.

Por su parte, la programación de TVUNAM, nos acompañará este periodo vacacional con estrenos, documentales, series y ciclos cinematográficos.

Entre las novedades destaca el estreno de Historias olvidadas. Las organizaciones en los movimientos estudiantiles, una producción propia que recupera el papel de las organizaciones estudiantiles en los movimientos sociales desarrollados entre 1968 y 2014. A través de testimonios de militantes, académicos y periodistas, la serie analiza las formas de organización colectiva y las transformaciones generacionales de estos movimientos. Se podrá ver los días martes a las 9pm.

También continuará la serie Vindictas, una serie dedicada a recuperar y nombrar las trayectorias de mujeres fundamentales en la vida social, política y cultural de México, contribuyendo a combatir el olvido histórico de sus aportaciones. Se transmite los días jueves a las 9:30pm, con retransmisión los sábados a las 9pm.

La programación especial incluye además Confidencial: Historias de feminismo, pasión y poder, documental conducido por Rafael Rodríguez Castañeda que revisa la vida de pioneras del feminismo mexicano. Su estreno será el viernes 17 de julio a las 9pm.

Para quienes desean acercarse a la investigación universitaria, La UNAM responde, conducido por Rosa Brizuela, ofrece de lunes a viernes respuestas de especialistas sobre problemáticas científicas, sociales, económicas y culturales desde la perspectiva universitaria.

En el contexto del Mundial de Fútbol 2026, TV UNAM también transmitirá el ciclo documental, El mundo real: El mundo tras un balón, que propone una mirada crítica sobre el fenómeno futbolístico. Entre los títulos destacan Maradona. El niño de oro, documental sobre la trayectoria del astro argentino, y El beso español, que analiza el caso del beso no consentido de Luis Rubiales a la futbolista Jenni Hermoso y las discusiones que abrió sobre violencia de género en el deporte.

Radio UNAM nos sintoniza durante el mes de julio una selección especial de radiodramas de Memoria del mundo, entre ellos No dejaré de buscarte, obra galardonada en la Bienal Internacional de Radio 2025, además de adaptaciones de Sean O’Casey, Miguel de Cervantes Saavedra y Émile Mazaud.

Por su parte Descarga CulturaUNAM tendrá nuevas entregas con la poesía de Silvia Eugenia Castillero, leída por la propia autora, así como los ensayos de Ariel Guzik, que invitan a reflexionar sobre el tiempo, la naturaleza y el deterioro ambiental.

La revista Punto de partida dedica su edición Fuera de lugar a explorar las contradicciones que rodean al Mundial, mientras que Corriente Alterna continúa ofreciendo periodismo universitario con reportajes sobre los desafíos de la vivienda para las juventudes en la CDMX, el uso de las tecnologías por personas adultas y su programa radiofónico para comprender y empatizar con los temas que atraviesan en la actualidad.