‘¿Quiere dar la conferencia usted?’: Maru Campos se molesta con asesora por corrección durante un mensaje

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, anunció la inauguración de la quinta planta de Safran en la capital del estado. (Foto: X / Maru Campos)

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se molestó con una colaboradora que intentó ayudarla durante una conferencia de prensa realizada el pasado miércoles 1 de julio en la que anunciaba la creación de una nueva planta de la empresa Safran en el estado.

En su mensaje a medios de comunicación, la mandataria estatal aseguraba que se trataba de la tercera planta de Safran en Chihuahua; sin embargo, su asesora, indicó que era la quinta.

Tras la interrupción se protagonizó el intercambio de comentarios.

“Vengo con una muy buena noticia. Venimos de inaugurar lo que es ya la tercera planta en el estado de Safran”, dijo Maru Campos.

Luego, la asesora le indicó, con su mano, que se trataba de la quinta planta en la entidad. La gobernadora detuvo su discurso, volteó a ver a la colaboradora y dijo: “¿Quiere dar la conferencia usted?”.

Tras la pregunta, la colaborado dijo que no y Maru Campos siguió con su mensaje, ya con el dato corregido.

“Es que aquí tenemos 13 plantas, en el estado en Chihuahua. Aquí en la capital es la quinta, sí, pero en el estado tenemos 13 plantas”, dijo.

¿Qué se sabe sobre la inauguración de la planta de Safran?

El pasado miércoles 1 de julio, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, anunció la inauguración de la quinta planta de Safran en la capital del estado y la número 13 en toda la entidad.

“Una inversión que fortalece nuestra industria, impulsa la innovación y genera nuevas oportunidades para las familias chihuahuenses”, dijo através de sus redes sociales.

Felicitó a la empresa por la apertura de la quinta planta y recalcó que después de 35 años de trabajo conjunto, “Safran es parte del desarrollo que hoy consolida a Chihuahua como líder nacional en la industria aeroespacial”.

“Seguiremos trabajando para que más empresas sigan encontrando en Chihuahua las mejores condiciones para invertir, innovar y generar oportunidades para nuestra gente”, agregó.

¿Qué se sabe sobre la nueva planta de Safran en Chihuahua?

La empresa Safran Electrical & Power anunció la construcción de una quinta planta de cableado en su campus de Chihuahua, proyecto con el que ampliará su capacidad de manufactura para la industria aeroespacial y prevé la creación de más de 800 nuevos empleos.

Con la incorporación de esta nueva instalación, el complejo industrial de la compañía superará los 71 mil metros cuadrados de superficie y contará con una plantilla de aproximadamente 5 mil 300 colaboradores.

La nueva planta tendrá una extensión de 10 mil 600 metros cuadrados y fortalecerá la producción destinada a programas aeroespaciales de fabricantes como Airbus, ATR, Boeing, Dassault Aviation, Embraer, Lockheed Martin y Sikorsky, además de proyectos espaciales y de movilidad aérea avanzada, incluidos Blue Origin y Wisk.

De acuerdo con la empresa, la ampliación permitirá incrementar la capacidad de los programas actuales, prepararse para la próxima generación de aeronaves de pasillo único, participar en nuevos contratos del sector defensa y reforzar su presencia en el mercado de movilidad aérea avanzada.

El inicio de operaciones de la nueva planta está previsto para noviembre de 2026.