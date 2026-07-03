‘The Three Lions’ desembarcan en Toluca: Inglaterra ya está en México para enfrentarse al Tricolor

La selección inglesa llegó al Aeropuerto de Toluca, previo a su encuentro con México en el Mundial 2026.

Al aeropuerto internacional de la ciudad de Toluca, Adolfo López Mateos, llegó la Selección de Inglaterra, que enfrentará a la escuadra mexicana el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

Bajo un dispositivo de seguridad conformado por la Marina Armada de México, la Guardia Nacional y policía estatal, los jugadores llegaron en un vuelo privado y no tuvieron contacto con aficionados ni con medios de comunicación.

Los dos autobuses, uno en el que viajaba la comitiva y un segundo en el que iba el seleccionado ingles, tomaron camino a Paseo Tollocan, para luego enfilarse a la carretera Toluca-México, con destino a un hotel de la capital del país, pues este domingo enfrentará en el coloso de Santa Úrsula al seleccionado dirigido por el Vasco Aguirre con una escuadra invicta en lo que va de la justa internacional de fútbol.

Ante su compromiso dentro de la justa mundialista, la selección inglesa no quiso aterrizar en el aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), situado en el municipio de Zumpango, Estado de México, ni en la terminal aeroportuaria de la capital del país, Benito Juárez (AICM).

Como parte de la agenda previa al encuentro del domingo, el conjunto inglés tiene programada una sesión de entrenamiento el sábado en las instalaciones de La Cantera, sede deportiva de los Pumas.

¿A qué hora jugarán México vs. Inglaterra?

El partido de México vs. Inglaterra se llevará a cabo en el Estadio Azteca (Estadio Ciudad de México) el domingo 5 de julio a las 18:00 horas.

La decisión fue confirmada por la FIFA este viernes, luego de que previamente se anunciara que el partido Inglaterra vs. México se reprogramaría para el mismo domingo, pero a las 12:00 horas.

Mientras la afición mexicana ‘se burlaba’ del cambio de horarios con memes, el director técnico de la Selección Nacional, Javier Aguirre, reclamó en una breve entrevista radiofónica con Joaquín López-Dóriga que la noticia le cayó “como una patada en el estómago”, pues debía cambiar el plan de trabajo.

No obstante, la FIFA ya ha reconfirmado que el horario del encuentro sí será a las 6 de la tarde.

Aún así, hay una complicación clave para la selección inglesa: la altitud en la Ciudad de México. Thomas Tuchel, director técnico del equipo, admitió que el duelo presenta dificultades, especialmente la desventaja que representa la altitud.

Para enfrentar este reto, la Selección Inglesa viajó este viernes para instalarse esta misma noche en la CDMX, con el fin de reducir los efectos de la altura en los jugadores.

Con información de Quadratín