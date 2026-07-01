Presentan billete de Lotería que celebra legado y 75 años de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM

Cuando una universidad fortalece el pensamiento, la vocación de servicio y el compromiso con la sociedad, también fortalece el presente y el futuro de nuestra nación, expresó la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón.

El Sorteo Mayor No. 4022 que Lotería Nacional emitió para celebrar el 75 Aniversario de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se difunde a través del billete conmemorativo que fue develado por la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el director de la FCPyS, Alejandro Chanona Burguete, para reconocer a la comunidad universitaria que ha profesionalizado y aportado al pensamiento social y político en distintas dimensiones de la vida pública del país.

La develación del billete conmemorativo se llevó a cabo en Ciudad Universitaria, en el Auditorio “Ricardo Flores Magón” de esta facultad que actualmente cuenta con seis carreras: Administración Pública, Antropología, Ciencia Política, Ciencias de la Comunicación, Relaciones Internacionales y Sociología, incidiendo y nutriendo de manera sustantiva a la comprensión de la realidad social del México contemporáneo y su historia.

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, expresó que durante 75 años esta institución ha sido semillero de miles de mujeres y hombres que han servido a México desde el servicio público, la academia, la diplomacia, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad. Añadió que su legado no sólo permanece en las aulas, también en la contribución que realizan todos los días al desarrollo democrático del país.

La titular de Lotería Nacional sostuvo que bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, México impulsa un gobierno que reconoce la educación pública, la ciencia, la investigación y el conocimiento como herramientas fundamentales para construir un país con mayor bienestar, justicia e igualdad.

Con esa visión, refirió Olivia Salomón, las ciencias políticas y sociales desempeñan un papel esencial, porque ayudan a comprender la realidad, a consolidar las instituciones democráticas, a enriquecer las políticas públicas y a formar mujeres y hombres comprometidos con el servicio a la sociedad.

“Que este billete conmemorativo lleve a cada rincón de México el reconocimiento a una Facultad que, desde hace tres cuartos de siglo, ha formado generaciones comprometidas con el bien común. Porque cuando una universidad fortalece el pensamiento, la vocación de servicio y el compromiso con la sociedad, también fortalece el presente y el futuro de nuestra nación”, señaló.

En su intervención, el director de la FCPyS, Alejandro Chanona Burguete, recordó que “desde su creación, como Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, en 1951, hasta nuestros días, la facultad se ha dedicado a formar generaciones de profesionistas que contribuyen, desde diversos ámbitos, al desarrollo de nuestro país.”

Además, el director dijo que “es un honor que la Lotería Nacional, una institución de larga historia y gran tradición en nuestro país, nos dedique un billete conmemorativo. Es un reconocimiento a la labor, trayectoria y contribuciones de la facultad. Desde la profesionalización del funcionariado público y el desarrollo de las ciencias sociales, tal y como lo planteó nuestro fundador el doctor Lucio Mendieta y Núñez; hasta la promoción y el compromiso con la democracia, la transparencia, los derechos humanos y la igualdad sustantiva de género; el riguroso quehacer periodístico; el ejercicio de la diplomacia y la política exterior; la contribución a la comprensión de las dinámicas sociales y mucho más.”

Chanona Burguete señaló que “el diseño del billete refleja nuestra esencia, lo que somos y lo que queremos seguir siendo: una Facultad centrada en su estudiantado; referente de la formación de profesionales de las ciencias sociales, una facultad que con investigación de alto nivel estudia, analiza y plantea soluciones frente a los grandes problemas nacionales e internacionales. Un campus cuyo gran patrimonio es la diversidad y riqueza de su comunidad.”

El final del evento fue ambientado con el tradicional grito de Goya de la comunidad universitaria. Se contó con la asistencia del alumnado y directivos de la institución; también estuvieron presentes integrantes de la Junta de Gobierno: María de Lourdes Cruz González Franco, Beatriz Arias Álvarez y María de la Luz Jimena de Teresa de Oteyza; el Secretario de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria, Fernando Macedo Chagolla; el presidente de Fundación UNAM, Dionisio Meade; Carola García y Fernando Castañeda, exdirectores de esta facultad; así como Judit Bokser, profesora emérita de la misma institución.

El billete que celebra 75 años de legado social

La directora Olivia Salomón puntualizó que los tres millones 600 mil cachitos emitidos para esta ocasión recorrerán mercados, plazas, centros de trabajo, hogares y comunidades de todo México, llevando consigo el reconocimiento a esta institución en su 75 aniversario.

Informó que el Sorteo Mayor No. 4022 y se llevará a cabo el martes 28 de julio de 2026; contará con un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa repartible de 66 millones de pesos. Tendrá transmisión en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.