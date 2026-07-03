Identifican restos del ingeniero Pablo Sánchez, secuestrado mientras hablaba con su novia en Concordia

Pablo Osorio Sánchez fue privado de la libertad el pasado 23 de enero en el municipio de La Concordia.

A más de cinco meses de su desaparición, fueron identificados los restos del ingeniero civil Pablo Osorio Sánchez, originario de Tlaxiaco, Oaxaca, quien fue privado de la libertad el pasado 23 de enero en el municipio de Concordia, en Sinaloa.

El cuerpo de Osorio Sánchez fue identificado el miércoles 1 de julio por su madre en las instalaciones del Centro Médico Forense Federal, según informaron abogados del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C. (Cedhapi), que acompañan a la familia del joven.

Así fue la desaparición forzada del ingeniero Pablo Sánchez

El 23 de enero de 2026, cerca de las 7.30 a.m, el ingeniero de 26 años de edad se encontraba en las inmediaciones de la carretera Mazatlán-Durango cuando fue interceptado por un grupo de hombres armados.

En ese momento, Osorio Sánchez esperaba el transporte público cerca de su domicilio y hablaba por teléfono con su pareja cuando ocurrió el secuestro. Su pareja alcanzó a oír, desde el otro lado del teléfono, que fue el joven fue retenido por “voces masculinas”.

“Lo podemos arreglar”, alcanzó a escuchar que decía el joven ingeniero, pero a los segundos colgaron la llamada.

Familiares de Pablo Osorio Sánchez confirmaron la identificación de sus restos tras su desaparición en enero de este año.

Esa fue la última vez que sus allegados supieron de él, de acuerdo con un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que desde el 28 de mayo otorgó medidas cautelares a Osorio Sánchez.

Lo anterior, luego de que el organismo considerara que que el joven encontraba en una “situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable en México”.

Su relación con los secuestros de mineros en Concordia

Se estima que la privación de la libertad de Osorio Sánchez ocurrió aproximadamente una hora después del secuestro de diez trabajadores mineros de la empresa Vizla Silver, en un fraccionamiento de la cabecera municipal de Concordia, así como del hallazgo de una fosa clandestina.

Las investigaciones oficiales han señalado que ambos hechos, aunque distintos en su ejecución, estarían relacionados con la operación de un mismo grupo delictivo en la región.

Tras su desaparición, el caso fue incorporado a expedientes de seguimiento por organismos nacionales e internacionales debido a la gravedad de los hechos y el contexto de violencia en la zona.

En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares en beneficio de Osorio Sánchez, al considerar que su situación representaba un riesgo grave e inminente para sus derechos a la vida e integridad personal.

El Instituto Tecnológico de Tlaxiaco expresó sus condolencias por el hallazgo sin vida de Pablo Osorio Sánchez.

El mismo organismo internacional advirtió sobre la necesidad de que el Estado mexicano adoptara medidas urgentes para esclarecer su paradero y proteger a su familia mientras continuaban las investigaciones.

Asimismo, la CIDH señaló que, hasta mayo de este año, a cuatro meses de su desaparición, no se había realizado la confrontación de muestras de ADN con la familia del joven, por lo que instó a las autoridades a realizar las confrontas de muestras genéticas pendientes.

Sigue desaparecido uno de los mineros de Concordia

Con la confirmación de su hallazgo sin vida, asciende a 11 el número de personas desaparecidas vinculadas a los hechos ocurridos el 23 de enero en Sinaloa, incluyendo la desaparición forzada de los diez mineros en Concordia.

De ese total, únicamente permanece sin ser localizado Antonio Esparza Yáñez, mientras que el resto de las víctimas ya ha sido identificado por las autoridades forenses.

Familiares del ingeniero informaron que el velorio de Pablo Osorio Sánchez se llevará a cabo este sábado 4 de julio, mientras que la misa de cuerpo presente está programada para el domingo 5 de julio en su natal Oaxaca.