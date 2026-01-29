¿Qué sabemos del secuestro de 10 mineros de Vizsla Silver?: ‘Estaban en su descanso, eran las 7:30′

La empresa Viszla Silver anunció la suspensión de sus operaciones tras confirmar el secuestro de 10 mineros.

María Salazar es esposa de uno de los 10 ingenieros de la minera canadiense Viszla Silver, en Sinaloa, que fueron secuestrados desde el 23 de enero.

Una de las versiones indica que el grupo habría sido secuestrado por un comando armado, pero las familias denuncian omisión y falta de información de las autoridades sobre el hecho.

“La versión que nos dieron es que estaban en su área de descanso, eran las 7:30 de la mañana cuando se preparaban para ir a trabajar. Estaban afuera para irse en las camionetas al área de la mina para empezar sus labores”, dijo María Salazar, en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

“Desde entonces ya no se supo nada de ellos ni hubo comunicación, no sabemos qué ropa llevaban ni qué vestimenta traían”, agregó la esposa de uno de los trabajadores.

Familias exigen atención de la Fiscalía de Sinaloa para la búsqueda de los mineros desaparecidos

La mujer indicó que las autoridades no amplían la información y solo les dicen que continúan las labores de búsqueda de los ingenieros desaparecidos.

“Nada más nos comentan que no han sabido nada, que no han tenido reportes. Ya son seis días y no sabemos nada de nuestros familiares, estamos muy preocupados”, añadió.

María Salazar explicó que en la mina trabajan por 20 días consecutivos para después regresar a sus casas durante 10 días como parte del periodo de descanso.

Sin embargo, durante el tiempo en que trabajan, no dejan de tener comunicación con sus familiares a través de llamadas o videollamadas. Lo que no ha ocurrido desde hace una semana.

“Pedimos que incrementen la búsqueda e incorporen a más dependencias para que colaboren porque no sabemos ni quién los está buscando, no sabemos qué es lo que han hecho”, puntualizó.

Viszla Silver confirma secuestro de 10 personas

La minera canadiense Vizsla Silver, que opera en el municipio de Concordia, Sinaloa, informó que 10 ingenieros que prestan servicios para la compañía fueron secuestrados el pasado 23 de enero sin que hasta ahora se tenga conocimiento del paradero de los trabajadores.

“El incidente se encuentra actualmente bajo investigación y la información es limitada”, comentó la minera dedicada a la extracción de oro y plata.

La empresa informó que el levantamiento ocurrió en las instalaciones del proyecto Concordia, ubicado en Sinaloa, por lo que se activaron protocolos internos de crisis y de inmediato se dio aviso formal a las autoridades correspondientes.

En su posicionamiento, la minera señaló que sus equipos de seguridad y gestión de crisis participan en el seguimiento del caso y que la prioridad inmediata es la integridad de los trabajadores privados de la libertad.

“Se ha notificado a las autoridades locales y los equipos de gestión de crisis y respuesta de seguridad de la Compañía y están participando activamente. La prioridad inmediata de la Compañía es la seguridad y el bienestar de las personas involucradas”, añadió la minera canadiense.

Como parte de las medidas adoptadas tras el incidente, la empresa indicó que suspenderá de manera temporal operaciones en ciertos sitios del proyecto y en algunas zonas cercanas a donde ocurrieron los hechos.

“Como medida de precaución, se han suspendido temporalmente ciertas actividades en el sitio y sus alrededores”, dijo Vizsla Silver en una nota enviada a sus accionistas.

La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), expresó su preocupación por la privación ilegal de sus colegas y explicó que solicitaron a las autoridades de Sinaloa intervenir para que regresen con bien.

“Expresamos nuestra profunda preocupación por la privación ilegal de la libertad, por parte de personas desconocidas, de 10 profesionales de la industria minera (…) nos hemos acercado a las autoridades del Gobierno del Estado de Sinaloa para solicitar su pronta intervención”, dijo la asociación dirigida por Rubén del Pozo.

De acuerdo con familiares de las víctimas, el grupo de ingenieros fue privado de la libertad por un comando armado que irrumpió de forma violenta en el Fraccionamiento La Clementina, donde se hospedaban los trabajadores vinculados al proyecto minero en Concordia.

*Con información de Christopher Calderón