Torex Gold busca extraer 12,500 toneladas diarias

La meta de Torex Gold se alcanzará con la consolidación de capacidad productiva de su mina El Limón- Guajes (ELG) y de su mina subterránea Media Luna Norte (EPO). [Fotografía. Especial]

Torex Gold, la empresa minera de origen canadiense, buscará extender la vida útil de sus minas en el Complejo Morelos (que alberga sus operaciones mineras en el estado de Guerrero) hasta 2036 con una meta de extracción diaria de unas 12 mil 500 toneladas de roca que contienen minerales como oro, plata y cobre.

La meta se alcanzará con la consolidación de capacidad productiva de su mina El Limón- Guajes (ELG) y de su mina subterránea Media Luna Norte (EPO), operación que arrancó hace menos de un año y que está en proceso de alcanzar su máxima capacidad productiva.

“Tenemos recursos probados hasta 2036, ahorita nosotros tenemos una ley equivalente a 3.1 gramos de oro por tonelada de roca extraída, es una ley bastante buena, por eso nosotros ahorita tenemos la meta diaria de producir 7 mil 500 toneladas de roca por día”, comentó Eliot Carrillo, gerente de mina subterránea de Minera Media Luna.

Explicó que actualmente, ambas operaciones mineras deberán producir a inicios de 2026 un total de 10 mil 500 toneladas diarias, sin embargo, la meta hacia 2027 es alcanzar una producción máxima de 12 mil 500 toneladas diarias

“En el transcurso de los próximos meses debemos incrementarlo a 10 mil 500 toneladas diarias, ya agregando la explotación de mineral de la mina EPO, pero hasta 2027, con ELG, Media Luna y EPO operando en conjunto, ya tenemos que estar produciendo un promedio de 12 mil 500 toneladas diarias”, agregó Carrillo.

El incremento en su producción, permitirá a la mina, encabezada en México por Faysal Rodríguez Valenzuela, utilizar a plena capacidad la infraestructura de acarreo y transporte, diseñada para atender mayores volúmenes.

“La banda transportadora principal que atraviesa el túnel Guajes y conecta la base de Media Luna con el exterior hacia la planta de trituración tiene una capacidad nominal de 800 toneladas por hora, queremos explotar toda su capacidad hacia 2027!”, detalló el ejecutivo durante un recorrido por las instalaciones en el Complejo Morelos.

Finalmente, el gerente de mina subterránea de Minera Media Luna, explicó que la producción hasta 2036 alcanzará las 12 mil 500 toneladas por día en su etapa máxima. Sin embargo, reconoció, que como ocurre en todos los proyectos, el potencia de la mina descenderá a 5 mil toneladas diarias y, posteriormente, en la etapa final, sólo se podrán extraer 3 mil toneladas por día.

Esto significa que en su última etapa dejará de ser rentable para la minera canadiense seguir extrayendo altos volúmenes de roca, debido a que habrá una baja ley de minerales por tonelada de roca.