Grupo armado ‘levanta’ a 10 ingenieros de la minera canadiense Vizsla Silver

Diez trabajadores de la empresa canadiense Vizsla Silver fueron levantados por un comando armado en Sinaloa

Diez empleados de una empresa minera canadiense fueron secuestrados desde hace cinco días en Sinaloa según reportó este miércoles 28 de enero la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM).

“Expresamos nuestra profunda preocupación por la privación ilegal de la libertad, por parte de personas desconocidas, de 10 profesionales de la industria minera con un desempeño honesto en su forma laboral en el municipio de Concordia, Sinaloa”, expuso en redes sociales la AIMMGM.

La Asociación agregó que ya buscó a las autoridades para solicitar su “pronta intervención, a efecto de que las instancias competentes realicen las acciones necesarias que permitan su regreso con bien”.

¿Cómo ocurrió el secuestro de 10 mineros en Sinaloa?

Los hechos ocurrieron el viernes 23 de enero, cuando un comando armado irrumpió en el fraccionamiento La Clementina, donde se alojaban los trabajadores, y los privó de la libertad, según informes de medios locales que citan testimonios de familiares y testigos.

De acuerdo con el reporte, entre las víctimas hay ingenieros y personal técnico que laboran para la minera canadiense Vizsla Silver.

La asociación hizo un llamado a las autoridades a actuar con prontitud y coordinar acciones que permitan el regreso seguro de los trabajadores.

“De manera respetuosa, nos hemos acercado a las autoridades del Gobierno del Estado de Sinaloa para solicitar su pronta intervención, a efecto de que las instancias competentes realicen las acciones necesarias que permitan su regreso con bien”, zanjó la publicación.

Este caso sucede en medio de la ola de violencia que atraviesa Sinaloa, donde este 28 de enero dos legisladores de Movimiento Ciudadano fueron baleados en Culiacán, capital del estado.

Sinaloa vive una crisis de violencia desde finales de 2024 por una pugna interna entre facciones del Cártel de Sinaloa, al que Estados Unidos declaró como un grupo terrorista el pasado año.

La disputa entre Los Chapitos y Los Mayos ha causado, desde septiembre de 2024, más de mil 800 muertos y más 2 mil 400 desapariciones forzadas, según cifras de la ONG Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).