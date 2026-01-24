Localizan con vida a influencer ‘La Nicholette’; fue secuestrada cuando estaba en su Cybertruck

La influencer fue hallada con vida este sábado. (Foto: Especial )

Nicole Pardo, conocida como ‘La Nicholette’, fue hallada con vida luego que se reportara su secuestro el marte 20 de enero en una exclusiva zona residencial de Culiacán, Sinaloa.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó sobre la localización de la influencer, sin dar detalles sobre su estado de salud, si fue liberada por sus captores o si detuvieron a alguna persona que hubiera estado involucrada en su secuestro.

El caso de ‘La Nicholette’ se popularizó por la grabación de su camioneta Cybertruck, del momento en que dos sujetos en un vehículo blanco, la arriban y suben a la unidad para después darse a la fuga.

Al respecto se difundieron diferentes versiones sobre los supuestos vínculos con el crimen organizado de Nicole Pardo y como parte del móvil de su secuestro.

Supuesta grabación de ‘La Nicholette’ donde acepta vínculos con ‘La Mayiza’

Horas antes de que ‘La Nicholette’ fuera hallada con vida, en redes sociales comenzó a circular una grabación donde la influencer aceptar “trabajar” con la facción de ‘La Mayiza’, dirigida por Ismael Zambada Sicairos.

En la grabación, Nicole Pardo dice haber pagado sobornos a policías estatales, recoger dinero de los productos vendidos y cobro de piso a las tiendas en Culiacán.

Afirma que “siempre les ayudé a mover tiros, armas y dinero”. Aunque reprocha supuestos actos de violencia contra mujeres en la ciudad. No se conoce los detalles de la grabación, ya que pudo ser obligada a dar un falso testimonio.

Autoridades federales confirmaron su participación para dar con la joven, a través del seguimiento de los vehículos que participaron en el secuestro de ‘La Nicholtte’, pero pasaron varios días antes de su liberación.

¿Quién es ‘La Nicholette’?

Nicole Pardo, conocida por sus seguidores como ‘La Nicholette’ o ‘La Muchacha del Salado’, es creadora de contenido en diversas plataformas digitales.

A la par, se jacta de ser dueña de negocios en Culiacán y Phoenix, Arizona, en Estados Unidos, Uno de ellos es Nicholette Shop, en la Plaza 11, zona comercial de la colonia Isla Musalá en Culiacán.

A través de redes sociales de la tienda promociona pulseras, lentes, rompa y gorras con referencias a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera y ‘Los Chapitos’.

En su cuenta de Instagram cuenta con más 191 mil seguidores, cifra que aumento luego que se anunció su secuestro, un efecto similar ocurrió en TikTok, donde su comunidad creció hasta los 160 mil seguidores.