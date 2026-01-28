Nuevo golpe al Cártel de Sinaloa: Detienen a Israel ‘N’, presunto líder de ‘La Mayiza’

Un nuevo golpe al Cártel de Sinaloa. Fuerzas federales detuvieron en Sinaloa a Israel ‘N’, alias ‘Palillo’, presunto líder de una célula criminal vinculada a la facción conocida como ‘La Mayiza’, dedicada principalmente a la producción y elaboración de drogas sintéticas con presencia en al menos cinco entidades del país.

La captura fue resultado de una operación encabezada por la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, en coordinación interinstitucional, luego de varios meses de trabajos de inteligencia, vigilancia terrestre y labores de gabinete.

De acuerdo con información oficial, el grupo delictivo bajo su mando operaba en Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Hidalgo, Puebla y el Estado de México.

El aseguramiento se realizó durante un recorrido de vigilancia en la zona conocida como ‘Tierra y Libertad Uno’, en el municipio de Culiacán, Sinaloa, considerada un punto estratégico para la operación de grupos criminales ligados al narcotráfico. En el lugar fueron detenidos Israel ‘N’ y Alexis ‘N’, quienes se encontraban en posesión de armamento y presunta droga.

Durante la acción, personal naval aseguró un fusil, un arma corta, 220 cartuchos de distintos calibres, aproximadamente un kilogramo de una sustancia con características similares a droga, además de equipos de comunicación y un vehículo, lo que refuerza la hipótesis de que ambos formaban parte activa de una estructura criminal con capacidad operativa y logística.

Presunto líder con procesos pendientes

Las autoridades identifican a Israel ‘N’ como un objetivo prioritario por su presunta responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en beneficio de una organización criminal con base en Sinaloa.

A ello se suma que el detenido cuenta con una orden de aprehensión vigente en el estado de Guanajuato por el delito de asociación delictuosa.

Fuentes federales señalan que la red que encabezaba estaría relacionada con la producción de drogas sintéticas, uno de los principales motores financieros del crimen organizado en el noroeste del país, así como con su distribución hacia otras entidades del centro y norte de México.

Tras su detención, a ambos sujetos les fueron leídos sus derechos constitucionales y, junto con los objetos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica en las próximas horas.