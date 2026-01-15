⁠Ni el hielo los detiene: Elementos del Ejército combaten al crimen organizado en medio de nevadas

Las acciones se llevan a cabo de forma permanente, sin importar las condiciones climáticas, indicó la Defensa. (Foto:

La presencia de personal militar recorriendo comunidades y brechas de la Sierra de Chihuahua, en el municipio de Guadalupe y Calvo, llamó la atención de habitantes de la región por las condiciones extremas en las que se desarrollan las operaciones.

Los recorridos de los elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa) se realizan en zonas de difícil acceso, con bajas temperaturas, nieve y terreno accidentado, lo que no ha detenido las labores de vigilancia y patrullaje en la región serrana.

A través de un mensaje en redes sociales, Defensa informó que los elementos adscritos a la 42/a Zona Militar mantienen actividades operativas con el objetivo de inhibir y contener la incidencia delictiva, reforzando la presencia disuasiva en comunidades alejadas.

Las acciones se llevan a cabo de forma permanente, sin importar las condiciones climáticas, como parte del cumplimiento del deber en una de las regiones más complejas del estado.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las zonas serranas de Chihuahua esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes.

“La masa de aire polar asociada al frente mantendrá el ambiente frío a gélido sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de bancos de niebla matutinos en zonas altas de dichas regiones", agregó en su reporte.

Crimen organizado en Chihuahua

En enero pasado, el Congreso de Chihuahua pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum la declaratoria de estado de emergencia en el municipio de Guadalupe y Calvo, debido a la grave crisis de violencia e inseguridad que provocó el desplazamiento de cientos de familias.

La iniciativa aseguraba que en los últimos meses de 2024 se habían intensificado los ataques contra las fuerzas de seguridad, como el que sufrió un grupo de rescate que fue agredido con drones en Guadalupe y Calvo.

“También se reportó la muerte de un soldado durante una emboscada y el asesinato del director de Protección Civil, lo que refleja el creciente nivel de violencia y peligro para las autoridades y los civiles”, indicaba la iniciativa.

El diputado Francisco Sánchez Villegas, de Movimiento Ciudadano, resaltó en ese momento que en Chihuahua era crucial tomar medidas preventivas para evitar un mayor descontrol.

“En específico, el municipio de Guadalupe y Calvo enfrenta una amenaza interna que pone en peligro la paz y el desarrollo de la región”, alertó.

Con información de Quadratín