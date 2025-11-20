Violencia en Chihuahua: Asesinan a Lauro Orozco Gómez, exalcalde de Ignacio Zaragoza

Lauro Orozco Gómez se desempeñó como alcalde del municipio de Ignacio Zaragoza de 2021 a 2024.

Lauro Orozco Gómez, exalcalde de Ignacio Zaragoza, fue asesinado a plena luz del día cuando se dirigía a una bodega relacionada con su negocio de venta de vinos y licores.

El crimen, confirmado por la Fiscalía General del Estado (FGE), ocurrió el pasado miércoles 19 de noviembre; agregó que integró una carpeta para investigar el homicidio.

De acuerdo con la carpeta inicial de investigación, el homicidio ocurrió alrededor de las 14:19 horas, cuando corporaciones locales notificaron a agentes ministeriales sobre el hallazgo de un hombre sin vida en la calle Josefa Ortiz de Domínguez.

Al arribar, los elementos localizaron una camioneta Chevrolet Cheyenne gris con el cuerpo de Orozco Gómez en el interior, presentando múltiples heridas de arma de fuego.

Un familiar contó a los agentes que el exalcalde había salido minutos antes del ataque de su domicilio rumbo a una bodega donde almacenaba mercancía para su negocio particular.

¿Qué se sabe del ataque contra el exalcalde de Ignacio Zaragoza?

La Fiscalía General del Estado precisó que el exfuncionario presentaba dos impactos de arma de fuego: uno en el pómulo izquierdo —con salida en el ojo derecho— y otro en el cuello del lado izquierdo.

En la escena del crimen se aseguraron dos casquillos calibre 9 mm y dos teléfonos celulares, elementos que ya fueron integrados a la investigación.

El cuerpo fue trasladado por personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia correspondiente, mientras que los peritos iniciaron el análisis balístico y telefónico para reconstruir la ruta de los agresores.

La propia Fiscalía reconoció que las indagatorias están en fase preliminar y que, por ahora, no hay personas detenidas ni líneas concluyentes sobre la motivación del ataque.

¿Quién era Lauro Orozco Gómez y cuál fue su papel político?

El municipio de Ignacio Zaragoza, ubicado en la región noroeste de Chihuahua, ha enfrentado episodios recurrentes de violencia vinculados a disputas criminales en zonas limítrofes con Guerrero y Gómez Farías, lo que eleva el nivel de riesgo para autoridades locales.

Movimiento Ciudadano Chihuahua, partido del que era parte, lamentó el asesinato del exalcalde.

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia y a todos los habitantes de Ignacio Zaragoza, convencidos de que su trabajo perdurará en la memoria de quienes compartieron con él la misión de trabajar por el noroeste”, indicó en sus redes sociales.