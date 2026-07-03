Fiscalía de Veracruz confirma muerte de Roxana Guzmán: Restos localizados sí son de la periodista

La periodista Roxana Guzmán Ramírez fue localizada sin vida, confirmó este viernes 3 de julio la Fiscalía de Veracruz.

La dependencia detalló que la identidad de la comunicadora Roxana Guzmán fue confirmada mediante pruebas periciales y forenses practicadas a los restos humanos localizados. Con este resultado, recalcó la Fiscalía, la carpeta de investigación continúa por el delito de homicidio doloso calificado.

“Los dictámenes periciales concluyeron el proceso de identificación y confirmaron de manera científica que los restos localizados durante las diligencias corresponden a la periodista, hecho que fortalece la investigación y las acciones emprendidas para el esclarecimiento de estos sucesos”, señaló la fiscalía de Veracruz.

La periodista Roxana Guzmán fue secuestrada por un grupo armado

Roxana Guzmán Ramírez se encontraba desaparecida desde el pasado 2 de junio, cuando hombres armados la privaron de la libertad en su vivienda. Desde entonces, las autoridades mantenían un operativo de búsqueda.

Durante las investigaciones fueron localizados restos humanos en un predio, los cuales fueron sometidos a diversos estudios periciales para determinar su identidad. Finalmente, la Fiscalía confirmó que los restos correspondían a la periodista.

La FGE informó que ya fueron ejecutadas ocho órdenes de aprehensión contra presuntos integrantes de un grupo delictivo y exelementos de la Policía Municipal, señalados por su presunta participación en el crimen.

“En ese sentido, fueron cumplimentadas las órdenes de aprehensión en contra de Javier Iván ‘N’, alias ‘Delta 1’; José del Carmen ‘N’, alias ‘Delta 7’, y Luis Arturo ‘N’, alias ‘Delta 11’ o ‘El Pelón’, por su presunta participación en la privación de la libertad de la víctima y, posteriormente, en complicidad con Karen Monserrat ‘N’, alias ‘La Hiena’, en el homicidio de la comunicadora”, indicó la dependencia.

Además, fueron detenidos tres elementos de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste, quienes presuntamente colaboraron en la privación de la libertad de la periodista y facilitaron la operación del grupo delictivo.

“Quienes, de acuerdo con la investigación ministerial, presuntamente proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico en las operaciones del grupo delictivo”, concluyó la Fiscalía.