Mexicanos desvelan a Ecuador con ‘serenata’: Selección presenta queja y advierte que ‘responderá en cancha’

Aficionados mexicanos hicieron ruido afuera del hotel donde se hospeda la selección de Ecuador. (Foto ilustrativa: Cuartoscuro.com / EFE).

La cuenta regresiva para el duelo México vs Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 comenzó con un episodio fuera de la cancha. Durante la noche del lunes y la madrugada de este martes, decenas de aficionados mexicanos se congregaron frente al hotel donde se hospeda la selección ecuatoriana, en la zona de Santa Fe, con la intención de hacer ruido e impedir el descanso de los jugadores.

La concentración ocurrió después de que en redes sociales circularon convocatorias para acudir al lugar con bocinas, tambores, trompetas, cláxones y otros objetos que generaran ruido. La reunión se produjo poco después de que la delegación sudamericana llegó a la Ciudad de México tras toda una travesía de más de 9 horas por retrasos, tráfico y lluvia.

Así fue la reunión de aficionados mexicanos afuera del hotel de Ecuador

Desde el fin de semana comenzaron a difundirse publicaciones en redes sociales convocando a los seguidores del Tricolor para acudir al Hotel Westin, ubicado en Lomas de Santa Fe, donde se hospeda la selección ecuatoriana.

Los mensajes, redactados con un tono irónico, incluso hacían referencia al “fair play” (“juego limpio”), mientras compartían la ubicación del inmueble e invitaban a los aficionados a presentarse durante la noche previa al encuentro.

Alrededor de las 22:00 horas comenzaron a llegar los primeros seguidores vestidos con playeras de la Selección Mexicana. Algunos portaban banderas y trompetas de plástico, mientras otros acudieron con tambores, bocinas y megáfonos.

Con el paso de las horas también se sumaron automovilistas que hicieron sonar sus cláxones al pasar por la avenida Javier Barros Sierra. Entre los cánticos se escuchó ‘Cielito Lindo’, además de porras como “¡Dale, dale, dale México!”. También se reprodujo música a alto volumen con temas como ‘El Sonidito’.

Según imágenes compartidas durante la noche, el grupo inicial de aproximadamente 50 personas fue creciendo conforme avanzó la jornada.

La policía acudió al hotel tras las quejas de la delegación ecuatoriana

La zona permaneció resguardada por elementos de la policía capitalina, la Guardia Nacional y oficiales de tránsito.

De acuerdo con ESPN, la delegación ecuatoriana solicitó la intervención de las autoridades debido a que el ruido impedía el descanso de jugadores y cuerpo técnico. El mismo medio reportó que integrantes del equipo pidieron incluso cambiar de habitación, aunque ya no había disponibilidad en el hotel.

Los cuerpos de seguridad llegaron poco después de la medianoche con escudos para intentar dispersar a los aficionados. Sin embargo, durante varios minutos el ruido continuó con motocicletas acelerando, cláxones y cánticos.

Posteriormente, la policía logró despejar la zona. En videos difundidos en redes sociales también se observa a varios huéspedes asomándose por las ventanas del hotel para observar lo que ocurría en el exterior.

Ecuador presenta queja por ‘serenata’ de mexicanos

La Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF) publicó esta mañana un comunicado sobre las “acciones extra futbolísticas acontecidas en la previa al partido de dieciseisavos de final”, por lo cual enviaron un reclamo a la organización.

“Este proceder dista mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad que un mundial de fútbol debería representar”, destaca el mensaje.

La FEF hizo un llamado a las autoridades a prestar atención a dichos acontecimientos y tomar medidas “para salvaguardar la integridad de nuestros jugadores, cuerpo técnico e hinchas (...) Ecuador siempre responderá en la cancha estas acciones antideportivas”.

Las serenatas en los hoteles donde se hospedan las selecciones forman parte de una práctica con larga tradición en el fútbol latinoamericano. Lo que en un principio surgió como una expresión de apoyo de la afición hacia su equipo, con el paso del tiempo también ha sido utilizado como una estrategia para incomodar al rival, mediante ruido durante la noche con el objetivo de afectar el descanso de los futbolistas visitantes.

Ecuador llegó a la Ciudad de México tras un viaje de casi nueve horas

La “serenata” ocurrió después de una jornada complicada para la selección de Ecuador.

El equipo viajó desde Columbus, Ohio, donde había realizado su preparación. Sin embargo, el entrenador Sebastián Beccacece explicó que el traslado sufrió un retraso superior a tres horas respecto al itinerario previsto.

“Un vuelo de tres horas terminó siendo un viaje de nueve horas; hicimos tres horas más de lo establecido“, explicó el estratega argentino durante su conferencia de prensa.

También ofreció una disculpa por el retraso con el que compareció ante los medios: “Disculpen si tenemos la cara de cansancio”.

El entrenador señaló que la delegación arribó con demora al hotel tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y recorrer el trayecto hacia Santa Fe.

Pese a ello, dejó claro que el equipo no utilizaría esa situación como justificación: “Se dio así, tengo que aceptarlo y confío que mis guerreros mañana van a combatir”. Más adelante reiteró: “No ponemos quejas ni excusas”.

Ecuador reconoce el reto de la altitud en la Ciudad de México

La altitud de la Ciudad de México es otro de los temas centrales en la conferencia de Sebastián Beccacece.

La selección ecuatoriana planeó llegar a la capital mexicana la noche del lunes para reducir los efectos de competir a 2 mil 200 metros sobre el nivel del mar, una estrategia conocida como “fly-in, fly-out”, que consiste en arribar lo más cerca posible de la hora del partido, antes de que aparezcan los síntomas agudos.

El seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, se quejó del trayecto de 9 horas a México. (Foto: EFE).

Sin embargo, el plan de Ecuador se complicó por el cansancio de los retrasos durante el traslado.

Beccacece aclaró que el plantel no cuenta con una ventaja natural frente a estas condiciones, pese a que Ecuador juega como local en Quito, donde la altura es superior: “Nuestros futbolistas ya no están en Quito hace tiempo. No nos hemos preparado en ningún aspecto con el tema de altura”.

Aun así, descartó poner esa situación como pretexto y sostuvo que su equipo está listo para afrontar el reto en el Estadio Azteca: “Nos hemos preparado para estar a la altura de este desafío”.

¿Dónde y a qué hora ver México vs. Ecuador?

Fecha: Martes 30 de junio de 2026.

Martes 30 de junio de 2026. Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México).

19:00 horas (tiempo del centro de México). Sede: Estadio Ciudad de México.

Estadio Ciudad de México. Transmisión: Canal 5, Canal 7, Canal 9, TUDN y ViX.

Con información de AP.