16avos de final del Mundial 2026 AL MOMENTO: Estos son todos los cruces confirmados

Algunos cruces de los dieciseisavos de final ya quedaron definidos tras la fase de grupos. (Foto: Unsplash/ EFE/ Imagen generada con IA Gemini)

La fase de grupos del Mundial 2026 llega este sábado a su última jornada con los partidos de los grupos J, K y L. Al finalizar esa actividad quedarán definidos los 32 equipos que disputarán los dieciseisavos de final y se conocerán todos los cruces de la siguiente ronda.

Aunque varias selecciones todavía esperan la definición de los ocho mejores terceros lugares para saber contra quién jugarán, entre ellas la Selección Nacional, líder del Grupo A, otras ya tienen asegurado a su rival. Hasta el momento ya existen ocho enfrentamientos confirmados.

Entre los partidos que ya están definidos destaca el que abrirá la ronda de dieciseisavos este domingo 28 de junio entre Sudáfrica y Canadá. También quedaron confirmados encuentros como Brasil ante Japón, Alemania frente a Paraguay, Países Bajos contra Marruecos y Argentina ante Cabo Verde.

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¿Cómo van los 16° de final del Mundial 2026? Cruces confirmados EN VIVO

Algunos enfrentamientos ya quedaron definidos porque corresponden a cruces entre líderes y segundos lugares o entre selecciones que finalizaron en la segunda posición de sus grupos. Los partidos que dependen de los mejores terceros lugares todavía esperan la conclusión de la fase de grupos.

¿Por qué aún no se conocen todos los cruces de 16° de final del Mundial 2026?

El nuevo formato del Mundial contempla la participación de 48 selecciones distribuidas en 12 grupos. Avanzan a los dieciseisavos los primeros dos lugares de cada sector y los ocho mejores terceros, para completar los 32 clasificados.

Los mejores terceros son ordenados en una tabla general con base en puntos, diferencia de goles, goles anotados, criterios disciplinarios y, si persiste el empate, el ranking de la FIFA. Una vez definidos los ocho clasificados, ya no importa el lugar que ocuparon dentro de esa clasificación para su emparejamiento con los mejores lugares.

La FIFA estableció antes del torneo una matriz con 495 combinaciones posibles. Cada combinación depende de los grupos de los que provienen los ocho mejores terceros, por lo que los rivales de varios líderes de grupo solo pueden conocerse cuando concluye por completo la fase de grupos.

Tabla mejores terceros lugares del Mundial 2026 AL MOMENTO

Antes del inicio de la última jornada de la fase de grupos, así marcha la pelea por los mejores terceros lugares. Sin embargo, la clasificación todavía puede modificarse con los resultados de este sábado.

16° de final del Mundial 2026: ¿Cuándo se juega y cómo funciona la clasificación?

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se disputarán del domingo 28 de junio al viernes 3 de julio. Durante esos seis días se celebrarán los 16 partidos que definirán a los equipos que avanzarán a los octavos de final.

La ronda se jugará a eliminación directa y cada serie será a un solo partido. El ganador avanzará a la siguiente fase del torneo.

Si un encuentro termina empatado tras los 90 minutos reglamentarios, se jugará tiempo extra. En caso de mantenerse la igualdad, el clasificado se definirá mediante tanda de penales. Después continuará el torneo con octavos de final, cuartos de final, semifinales, partido por el tercer lugar y la final.

Con información de EFE.