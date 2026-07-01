Aranceles de Trump ‘golpean’ a Nissan: Reduce costos de autos fabricados en México

Nissan ha manifestado su malestar por los mayores aranceles impuestos por la administración del presidente Donald Trump a los vehículos fabricados en México. (Cuartoscuro).

Nissan trabaja para reducir los costos de los modelos fabricados en México con el fin de mitigar el impacto de los aranceles, que han dificultado la venta de esos vehículos en Estados Unidos, según indicó el máximo ejecutivo de la automotriz.

Mientras las negociaciones entre EU, México y Canadá se prolongan más allá del plazo del 1 de julio para renovar o revisar año con año el tratado de libre comercio (T-MEC), Nissan presta especial atención a los vehículos que actualmente están sujetos a un arancel del 25 por ciento, puntualizó el director ejecutivo, Iván Espinosa, en una entrevista con Bloomberg Television.

Los aranceles “están haciendo que parte de la gama de vehículos que llevamos desde México sea difícil de vender”, afirmó Espinosa durante el programa Bloomberg Surveillance. “Ante la presión que enfrenta actualmente el mercado estadounidense en términos de asequibilidad, vemos que parte de los compradores podría orientarse hacia este tipo de vehículos, por lo que estamos trabajando intensamente para hacerlos más competitivos”.

Nissan ha manifestado su malestar por los mayores aranceles impuestos por la administración del presidente Donald Trump a los vehículos fabricados en México y ha solicitado alivio, argumentando que afectan la asequibilidad de los automóviles nuevos, cuyos precios permanecen cerca de máximos históricos.

Si bien la compañía trasladó parte de su producción para reducir su exposición a los aranceles, mantuvo en México modelos de entrada como el sedán compacto Nissan Sentra y el SUV compacto Kicks para aprovechar los menores costos laborales.

La empresa ha señalado que los aranceles sobre el Kicks y el Sentra representan un costo adicional de entre 2 mil 500 y 3 mil dólares por vehículo.

Los modelos producidos en México representaron más de un tercio de las ventas de Nissan en EU el año pasado.

Además del Sentra y el Kicks, esa lista incluía tres modelos que ya fueron descontinuados: el sedán Versa y los SUV Infiniti QX50 y QX55. El Versa fue el último vehículo del modelo 2025 vendido en EU con un precio inferior a 20 mil dólares.