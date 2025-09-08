Nissan revoluciona su cadena de suministro en América Latina para ganar eficiencia y sostenibilidad

La cadena de suministro ya no se trata solo de mover piezas de un lugar a otro. En Nissan América Latina, el supply chain es sinónimo de experiencia del cliente (CX), tecnología, colaboración estratégica y toma de decisiones en tiempo real. Y ese cambio de enfoque no es menor: es el que permite que miles de personas reciban sus vehículos y repuestos con los más altos estándares de calidad, en el momento justo y con procesos más sostenibles.

La digitalización, la automatización y la visibilidad en tiempo real siguen siendo claves, pero hoy las compañías enfrentan nuevos desafíos y, desde la visión de Nissan América Latina, es la única manera de responder con agilidad es teniendo una cadena resiliente, conectada al negocio y centrada en el cliente.

En México, la armadora mueve más de 3 millones de piezas por día para producir unas 2 mil 500 unidades diarias y moviliza más de 4 mil vehículos por día para el mercado doméstico y global.

Ese entramado dinámico conecta a proveedores locales e internacionales con centros de producción, y a su vez, con las rutas de distribución hacia los mercados de la región, pero ¿cómo logra mantener todo bajo control?

“Gracias a una arquitectura digital cada vez más robusta, con sistemas innovadores que permiten visibilidad 360°, trazabilidad, detección de riesgos y planificación anticipada. Así, podemos ajustar la producción en caso de necesidad, optimizar rutas y garantizar entregas a tiempo, de acuerdo con la demanda”, comenta Victoria Ortiz, directora de Control de Producción Central de Nissan Mexicana.

Las transformaciones que la compañía llevó a cabo en dicho país (incluyendo uso de inteligencia artificial y data para rediseñar rutas, como así también la reinvención de procesos clave), se reflejó en una reducción del 12 por ciento en los costos logísticos y una subida en los indicadores de satisfacción del servicio.

De acuerdo con la armadora, en 2023, un distribuidor esperaba en promedio 7.1 días para recibir su entrega; actualmente ese tiempo es solo de 5.5 días.

En el sector de autopartes, uno de los almacenes regionales de Nissan América Latina ubicado en Aguascalientes (México), no solo abastece al mercado del norte del país, sino que también procesa unas 80,000 piezas de repuesto por mes para destinos de exportación. Lo que lo hace el mayor almacén de repuestos del sector automotriz en América Latina con la ventaja de agilizar la reposición en talleres y puntos de venta, optimizando así la experiencia de posventa.

Además, en Latinoamérica la marca cuenta con un sistema de monitoreo de repuestos de alta y media rotación, que permite garantizar su disponibilidad inmediata en concesionarios, asegurando respuestas más rápidas para los clientes y minimizando tiempos de espera ante mantenimientos o reparaciones.

Más espacio

Para mejorar aún más el servicio a los puntos de venta y servicio a los clientes, y seguir el ritmo de crecimiento del mercado de vehículos nuevos, en Brasil la firma está ampliando las instalaciones a un nuevo almacén regional de repuestos, que será más moderno y 10 por ciento más grande.

Actualmente, éste puede almacenar hasta 40 mil pallets, con 23 mil piezas distintas, que cubren todos los modelos de Nissan vendidos en Brasil y países del Mercosur.

La operación brasilera puede recibir hasta 18 mil piezas por día para abastecer el stock. Además, diariamente envía 2 mil 500 pedidos a más de 210 concesionarios en todo Brasil y hace en promedio dos envíos semanales al Mercosur.

El proceso de planificación, recepción e inspección de piezas, almacenamiento, gestión de inventario en tiempo real, preparación de pedidos y envío, está diseñado para que las piezas correctas estén disponibles en el momento justo, optimizando tiempos y costos, y asegurando la mejor experiencia para los clientes.

La revolución verde también está en el mapa logístico

Más allá de la electrificación, Nissan está rediseñando su cadena de suministro en América Latina con una mirada estratégica para reducir la huella ambiental. A través de modelos de abastecimiento más cortos, optimización digital de rutas y sistemas predictivos para stock de repuestos, la compañía logra disminuir emisiones en cada etapa del proceso. Ya que, de acuerdo con la armadora, buena parte del impacto ambiental de un auto no está solo en el motor: empieza mucho antes, en cómo se produce y cómo llega a manos del cliente.