Prevé Claudia Sheinbaum recortes al gasto ante el subsidio a los combustibles

Claudia Sheinbaum al al ser cuestionada sobre hasta cuándo el gobierno podrá mantener este apoyo, puso énfasis en que se debe mantener y destacó que cada semana se revisan ingresos y egresos. [Fotografía. Cuartoscuro]

Ante el subsidio otorgado a la gasolina y el diésel por 5 mil millones de pesos, el gobierno federal alista recortes al gasto, sin afectar el presupuesto destinado a los programas sociales, reveló la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria, en la conferencia de prensa de Palacio Nacional, no especificó en qué áreas del gobierno se realizarían ajustes.

Acotó que, aunque son alrededor de 5 mil millones de pesos del subsidio al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), los ingresos se compensan con las exportaciones y el impuesto que Petróleos Mexicanos (Pemex) paga al erario, correspondiente a 30 por ciento de producción, por lo que el subsidio es en realidad a alrededor de 2 mil 500 millones de pesos.

La titular del Ejecutivo federal, al ser cuestionada sobre hasta cuándo el gobierno podrá mantener este apoyo, puso énfasis en que se debe mantener y destacó que cada semana se revisan ingresos y egresos.

“Lo tenemos que mantener, y eso significa más austeridad, porque tenemos que garantizar los programas del bienestar, el apoyo a educación, el apoyo a salud, los programas de vivienda y la inversión. Entonces, por supuesto que cada semana estamos revisando los ingresos, los egresos y las proyecciones hacia el cierre de 2026”, expuso.

“Por eso para nosotros es muy importante también el desarrollo económico del país, por eso los polos de bienestar son importantes y mayor inversión en México, para que se garantice el crecimiento económico que planteamos en las proyecciones”, comentó.

–¿Habrá entonces recortes a ciertos rubros de la administración, habría que adelgazar más el gasto? –se le cuestionó.

Sí, estamos cerrando todavía muchos gastos, que decían: ‘somos más que franciscanos acá’, se tienen que reducir los gastos, estamos revisando todos los gastos –respondió.

La mandataria aseguró que su gobierno es “muy responsable” en el manejo del presupuesto. “Lo que buscamos es reducir al máximo los costos operativos del gobierno sin que esto impacte en la propia operación para la gente”, señaló.

“Hay muchos servicios del gobierno que deben seguir funcionando a la perfección. Nosotros nos apretamos al máximo para poder apoyar a la gente. Garantizar los programas de bienestar al que nos comprometimos y al mismo tiempo buscar el apoyo para que no haya inflación, porque la inflación afecta mucho a los que menos tienen”, añadió.

De acuerdo con el análisis Mercado petrolero se enciende por chispa geopolítica, realizado por Skandia, el gobierno mexicano, con los estímulos fiscales al IEPS, absorbe parte del incremento de los precios internacionales de los combustibles.

Sin embargo, advierte el reporte, “estas políticas tienen un costo para las finanzas públicas, ya que reducen los ingresos fiscales que normalmente se obtendrían por la venta de combustibles”.