Producción de gasolinas de Pemex, con trayectoria al alza: ¿Cuánta produjo en 2025?

Pemex destacó que su durante 2025, su deuda bajó en 20 mil millones de dólares.

La producción de gasolinas de Petróleos Mexicanos (Pemex) firmó su quinto año al alza en 2025, destacó Víctor Rodríguez, director de la empresa, durante el informe presentado en Palacio Nacional.

Como parte de la presentación del Plan 2026 para Pemex, el director Víctor Rodríguez detalló que el año pasado el Sistema de Refinación Nacional produjo alrededor de 511 mil barriles diarios de gasolina y 397 mil de diésel y turbosina.

En el caso de las gasolinas, la cifra es mayor en casi 60 mil barriles diarios (448 mil en 2024), mientras que la de diésel y turbosinas aumentó en 56 mil a tasa anual.

El estado de la producción de gasolinas representa un ‘giro de 180 grados’ para nuestro país: En 2020, año de la pandemia de COVID-19 y cuando Pemex aún no tenía Dos Bocas y Deer Park, apenas se refinaban 198 mil barriles de gasolina al día.

¿Cómo va el pago de deuda a proveedores de Pemex?

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló en su conferencia de prensa matutina que la deuda de Petróleos Mexicanos con proveedores quedó “prácticamente saldada” en su totalidad, aunque todavía quedan pendientes realizar algunos pagos facturados en 2024.

“Ahora corresponde pagar lo que tenga que ver con la proveeduría de 2026 y una parte que quedó de 2025, pero se hizo un esfuerzo muy importante para poder saldar la deuda de proveedores”, destacó.

Víctor Rodríguez explicó que la empresa cuenta con una estrategia para atender los adeudos con proveedores; no obstante, precisó que será hasta finales de este febrero, con la entrega del reporte trimestral de resultados financieros a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), cuando se den a conocer los avances oficiales en el tema.

“Todavía tenemos la última parte del mecanismo con Banobras para cubrir las inversiones en 2025 y luego también lo que quedó restante en 2024. Estamos dando también prioridad a las pequeñas empresas de Campeche, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, que fueron las principales afectadas por este desfase en los pagos”, detalló.

Con información de Héctor Usla