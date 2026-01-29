¿Dos Bocas por fin despega? Cuánta gasolina produjo para ayudar a reducir dependencia con EU

El resurgimiento del combustible en México es una mala noticia para las refinerías estadounidenses. (Foto: Cuartoscuro)

¿Pemex está en su mejor momento? La petrolera mexicana ha reducido sus importaciones de gasolina y diésel, lo que significa que ha dejado de depender del combustible de Estados Unidos, además, la “refinería estrella” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Dos Bocas, ha despegado.

Las importaciones de Petróleos Mexicanos cayeron en 2025, a su nivel más bajo en 16 años, esto debido a que la petrolera estatal operó sus refinerías a las tasas más altas en una década.

Además, la refinería más grande del país, Dos Bocas, finalmente está aumentando su producción después de varios intentos fallidos desde su inauguración hace casi cuatro años.

Este jueves, se informó que Pemex produjo un promedio de 356.3 mil barriles diarios de gasolinas (magna y premium), lo que representó un incremento anual de 22.7 por ciento, su mayor alza en los últimos cuatro años.

La cifra se debió a la entrada en operación de la refinería de Dos Bocas, junto con la rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación (SNR) lo que permitió que Pemex produjera el 52.9 por ciento de las gasolinas que comercializó en 2025.

¿Cuánta gasolina produjo la refinería Dos Bocas?

El mayor impulso a las gasolinas nacional lo otorgó Dos Bocas, ya que pasó de producir apenas 3 mil barriles diarios en 2024 a un promedio de 49.9 mil barriles diarios en 2025.

La refinería más nueva del país aún cuenta con un amplio margen para elevar su productividad, ya que la planta está diseñada para elaborar 170 mil barriles diarios de gasolinas Magna y Premium; aunque durante 2025 operó, en promedio, a 30 por ciento de su capacidad, el pasado diciembre logró incrementar su producción hasta 80 mil barriles diarios de gasolinas.

Otras refinerías ya establecidas que también incrementaron su nivel de producción de gasolinas fueron Tula (30.9 por ciento), Minatitlán (4.2 por ciento), Salina Cruz (1.8 por ciento) y Salamanca (1.2 por ciento).

Las únicas refinerías que disminuyeron su productividad fueron Cadereyta, ubicada en Nuevo León (-4.8 por ciento) y la planta de Madero, Tamaulipas (-1.1 por ciento).

Pemex reduce dependencia de gasolinas de EU

El resurgimiento de la producción de combustible en México, que ha alcanzado su nivel más alto en una década, amenaza con afectar a las refinerías estadounidenses, ya que la demanda de su mayor comprador de combustible está disminuyendo, lo que se suma a la preocupación por la acumulación de reservas de gasolina en Estados Unidos.

Pemex aún tuvo que importar un promedio de 337.3 mil barriles diarios de gasolinas para cubrir la demanda interna durante 2025, aunque este volumen se ubicó en su nivel más bajo de los últimos 16 años.

La petrolera que dirige Víctor Rodríguez Padilla ha reducido de manera sostenida su dependencia de las importaciones de gasolina, luego de que en 2018 las compras de combustible en el exterior llegaron a representar hasta 78.2 por ciento de las ventas internas de Pemex.

El resurgimiento del combustible en México es una mala noticia para las refinerías estadounidenses, ya que el país es históricamente el mayor comprador de combustibles para motores fabricados en Estados Unidos.

México importó 726 mil barriles diarios de gasolina y diésel en octubre, según los últimos datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos. La caída de las importaciones supone un problema para las refinerías, entre ellas Valero Energy Corp., Marathon Petroleum Corp. y Exxon Mobil Corp., ya que las reservas de gasolina en EU son las más altas desde la pandemia, mientras que las de diésel se sitúan en su nivel más alto en dos años.

Con información de Héctor Usla y Bloomberg