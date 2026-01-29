Exportaciones a EU rompen récord en noviembre: México es el principal socio comercial

Las exportaciones mexicanas de mercancías hacia Estados Unidos marcaron un nuevo máximo histórico en noviembre y consolidaron el avance de México como el principal socio comercial de la mayor economía del mundo.

De acuerdo con cifras de la Oficina del Censo de Estados Unidos, en noviembre los envíos de México a su principal mercado ascendieron a 44.5 mil millones de dólares, la cifra más alta registrada para un mes similar desde que se tiene registro, con un crecimiento anual de 5.3 por ciento.

Este desempeño permitió a México captar 17.0 por ciento del total de las importaciones estadounidenses, una participación que lo colocó por encima de Canadá y China, que registraron 10.8 y 8.0 por ciento, respectivamente. El dato confirma la ganancia sostenida de cuota de mercado frente a sus principales competidores, en medio de tensiones comerciales globales y ajustes estratégicos de las empresas estadounidenses.

Por su parte, en noviembre, México se consolidó también como el principal destino de las exportaciones de Estados Unidos, al absorber 26.6 mil millones de dólares en bienes, equivalentes a 14.6 por ciento del total exportado por ese país. Con ello, superó nuevamente a Canadá, con 13.9 por ciento, y a China, con apenas 3.8 por ciento, reflejando el peso creciente del mercado mexicano para la industria estadounidense.

En el acumulado de enero a noviembre, las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos totalizaron 492.5 mil millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 5.6 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior y también un máximo histórico. México se mantuvo como el principal proveedor de bienes al mercado estadounidense, con una participación de 15.7 por ciento de las importaciones totales, por encima de Canadá (11.2 por ciento) y China (9.2 por ciento).

Del lado estadounidense, las exportaciones a México también mostraron un desempeño sólido. En los primeros once meses del año, Estados Unidos vendió a México 309.8 mil millones de dólares, cifra que colocó al país como el segundo mayor destino de las exportaciones estadounidenses, apenas por debajo de Canadá, que registró 310 mil millones de dólares en el mismo periodo.