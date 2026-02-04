Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 4 de febrero de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 4 de febrero desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre el acuerdo de aguas al que llegaron México y Estados Unidos sobre el trasvase del Río Grande.
¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 4 de febrero?
La conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los miércoles se presenta la sección ‘Detector de mentiras’.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana
- La presidenta Claudia Sheinbaum prevé que esta semana se envíe ayuda humanitaria a Cuba, aunque dijo que se analizará qué necesita la isla y que se brindará información detallada sobre lo que se entregue a la isla.
- El miércoles 4 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum, junto a Marcelo Ebrard, secretario de Economía y otros funcionarios del gabinete federal, presentarán los resultados del Plan México a un año de su presentación.
- La presidenta Sheinbaum no mencionó que haya una fecha estimada para reactivar los envíos de petróleo a Cuba, luego que Donald Trump firmará una orden ejecutiva para aplicar aranceles a los países que entreguen combustible a la isla.
- Edgar Amador, secretario de Hacienda y Crédito Público, afirmó que se contempla un crecimiento económico del 3 por ciento en caso de concretarse el Plan de Inversión en Infraestructura.
- La presidenta Claudia Sheinbaum negó tener conocimiento sobre que Adán Augusto López está bajo investigación por el caso de ‘La Barredora’, como se había informado en notas periodísticas.
- Sheinbaum comentó que depende de Estados Unidos y Cuba solicitar que México funja como mediador del conflicto para levantar el bloqueo económico contra la isla.
- Edgar Amador, secretario de Hacienda, presentó el Plan de Inversión en Infraestructura, que destinará recursos a ocho sectores para “fortalecer la producción nacional y generar empleos bien pagados” a nivel nacional.