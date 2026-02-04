Nacional

Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 4 de febrero de 2026: Síguela aquí en vivo

Estos son los temas más importantes de la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum.

. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, encabezó la conferencia Mañanera del Pueblo, desde Palacio Nacional. (Galo Cañas Rodríguez)
Por Cristina Hernández

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 4 de febrero desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre el acuerdo de aguas al que llegaron México y Estados Unidos sobre el trasvase del Río Grande.

¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 4 de febrero?

La conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los miércoles se presenta la sección ‘Detector de mentiras’.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana

  • La presidenta Claudia Sheinbaum prevé que esta semana se envíe ayuda humanitaria a Cuba, aunque dijo que se analizará qué necesita la isla y que se brindará información detallada sobre lo que se entregue a la isla.
  • El miércoles 4 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum, junto a Marcelo Ebrard, secretario de Economía y otros funcionarios del gabinete federal, presentarán los resultados del Plan México a un año de su presentación.
  • La presidenta Sheinbaum no mencionó que haya una fecha estimada para reactivar los envíos de petróleo a Cuba, luego que Donald Trump firmará una orden ejecutiva para aplicar aranceles a los países que entreguen combustible a la isla.
  • Edgar Amador, secretario de Hacienda y Crédito Público, afirmó que se contempla un crecimiento económico del 3 por ciento en caso de concretarse el Plan de Inversión en Infraestructura.
  • La presidenta Claudia Sheinbaum negó tener conocimiento sobre que Adán Augusto López está bajo investigación por el caso de ‘La Barredora’, como se había informado en notas periodísticas.
  • Sheinbaum comentó que depende de Estados Unidos y Cuba solicitar que México funja como mediador del conflicto para levantar el bloqueo económico contra la isla.
  • Edgar Amador, secretario de Hacienda, presentó el Plan de Inversión en Infraestructura, que destinará recursos a ocho sectores para “fortalecer la producción nacional y generar empleos bien pagados” a nivel nacional.
