Estrenan tramo final del Tren Interurbano; obra costó 100 mil mdp, afirma Claudia Sheinbaum

El tren interurbano México-Toluca El Insurgente, que inició en su totalidad ayer operaciones tras 12 años de construcción, representó un costo total de 100 mil millones de pesos, indicó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Acompañada por la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, la titular del Ejecutivo federal encabezó, la apertura del tramo Santa Fe-Observatorio de dicho tren, con lo cual quedó concluida la obra que conecta a la Ciudad de México con Toluca.

“Hoy es un muy buen día porque finalmente inauguramos todo el recorrido, inauguramos Santa Fe-Observatorio. (...) No solamente es un tren que mueve desde Toluca hasta Ciudad de México, sino que, además, es una visión completamente distinta de recuperación del espacio público y de integrar a las zonas populares a un transporte de primer mundo. Es la visión del pasado frente a la visión de la transformación”, dijo.

En la conferencia matutina realizada en la Cineteca de Chapultepec, el director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Jorge Mendoza Sánchez, afirmó que el tren cumplió de manera satisfactoria con el periodo de pruebas.

“La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y sus contratistas concluyeron el periodo de pruebas de forma satisfactoria, más de 113 mil kilómetros”.

¿Qué tramos del Tren Insurgente fueron inaugurados?

Refirió que se ponen en marcha las estaciones Vasco de Quiroga y Observatorio, que se suman a las siete que ya estaban en operación.

El funcionario puntualizó que El Insurgente contará con 16 trenes en servicio permanente, dos en reserva y dos en mantenimiento, con una capacidad máxima de 719 personas por cada tren, y una longitud de recorrido de 58 kilómetros en menos de una hora.

Precisó que tendrá una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora y un promedio de 80 kilómetros por hora, para eventualmente alcanzar una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora y un promedio de 90 kilómetros por hora.

Añadió que la frecuencia entre trenes es de 12 minutos, y el costo de servicio, en función de trayectos, será de entre 15 y 100 pesos: “llegar de Observatorio a Toluca tendrá un costo de sólo 90 pesos y tomará menos de 60 minutos, en comparación con las dos horas y media y hasta 120 pesos que (se realizan) en otros medios de transporte”.

El tren operará en un horario de lunes a viernes de 05:00 a 24:00 horas, sábados de 06:00 a 24:00 horas, domingos y días festivos de 07:00 a 24:00 horas, mientras que el último tren de Zinacantepec a Observatorio saldrá a las 23:00 horas.

El 7 de julio de 2014, en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y el entonces gobernador del Estado de México y actual diputado del Partido Verde, Eruviel Ávila, anunciaron el inicio de la construcción del Tren Interurbano, que se estimaba concluir el primer trimestre de 2018, con un costo de 40 mil millones de pesos.

No obstante, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, reconoció ayer que todavía falta por concluirse una parte de la construcción en la estación Observatorio.

“Actualmente se está construyendo el deprimido de vehículos, porque así es la secuencia, pero eso no impide que ya entre en operación. Esta última etapa estará concluida a mediados de este año. Ya está en proceso de construcción, ya está colada esta losa”, indicó.