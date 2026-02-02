Inauguran último tramo del Tren ‘El Insurgente’: ¿⁠Cuánto cuesta ir de CDMX a Toluca?

El Gobierno de México inauguró las estaciones Santa Fe, Vasco de Quiroga y Observatorio, con lo que concluyó la ruta que conecta con Toluca.

Solo se llevó 12 años: El Tren Interurbano, proyecto iniciado por Enrique Peña Nieto, por fin fue completado de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum quien inauguró el último tramo que conecta con la terminal Observatorio.

“Hoy es un muy buen día porque finalmente inauguramos todo el recorrido del Tren Toluca-Ciudad de México. No solamente es un tren que mueve desde Toluca hasta Ciudad de México, sino que además es una visión completamente distinta de recuperación del espacio público y de integrar a las zonas populares a un transporte de primer mundo”, destacó en su ‘mañanera’ de este lunes 2 de febrero.

¿Qué estaciones del Tren Interurbano fueron inauguradas HOY?

La ruta del Tren ‘El Insurgente’ quedó completa con las aperturas de las estaciones Vasco de Quiroga y la terminal Observatorio, que conecta con la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México.

La línea ferroviaria también conecta con la Línea 3 del Cablebús en Vasco de Quiroga; además, se prevé una integración posterior con la Línea 12 del Metro, el centro y estación de transferencia modal (Cetram) Observatorio y la Terminal de Autobuses Poniente.

El Tren ‘El Insurgente’ tiene una infraestructura total de 57.7 kilómetros con siete estaciones, 20 trenes de 100 metros de longitud para 719 pasajeros y con accesibilidad universal, detalló Andrés Lajous, titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI).

De acuerdo con el Gobierno, se calcula que alrededor de 140 mil personas utilizarán la ruta completa del Tren Toluca-Ciudad de México al día.

¿Cuánto costará el pasaje del Tren Interurbano? Precio por tramos

Jorge Mendoza Sánchez, director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), comentó que el precio del boleto para ir de Observatorio a Toluca costará 90 pesos.

Estos son otros costos del Tren Interurbano, dependiendo de cuántas estaciones se recorran:

Una estación dentro del Edomex o la CDMX: 15 pesos .

. Dos o tres estaciones dentro del Edomex: 20 pesos .

. Viaje entre Santa Fe y Observatorio: 25 pesos .

. Viaje entre Vasco de Quiroga o Santa Fe y Lerma: 60 pesos .

. Viaje de terminal a terminal, es decir, entre Zinacantepec a Observatorio: 100 pesos.

El último tren de Zinacantepec a Observatorio saldrá a las 23:00 horas, agregó. El Tren de Toluca a la Ciudad de México opera con los siguientes horarios:

De lunes a viernes : De 5:00 a 24:00 horas.

: De 5:00 a 24:00 horas. Sábados : De 6:00 a 24:00 horas.

: De 6:00 a 24:00 horas. Domingos y días festivos: De 7:00 a 24:00 horas

Para usar el Tren ‘El Insurgente’, la opción más recomendada es que hagas una recarga a la Tarjeta de Movilidad Integrada que ya puedes descargar en tu cel.