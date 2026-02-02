Delfina Gómez celebra conclusión de Tren Interurbano a Toluca: ‘Mejoraremos calidad de vida del Edomex’

La gobernadora Delfina Gómez dijo que ella será una de las usuarias beneficiadas por la conclusión de la ruta del Tren Interurbano que va de Toluca a Observatorio.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, calificó la obra como histórica la inauguración de la última etapa del Tren Insurgente Interurbano México–Toluca

Durante la ‘mañanera’ de este 2 de febrero, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, autoridades federales y estatales resaltaron la conclusión de la obra, un proyecto que busca transformar la movilidad entre dos de las zonas metropolitanas más importantes del país.

“Este Tren Interurbano conecta dos de las regiones más grandes y pobladas del país: La Zona Metropolitana del Valle de México con la Zona Metropolita del Valle de Toluca”, dijo en su mensaje.

La gobernadora Delfina Gómez subrayó que su puesta en operación tendrá un impacto directo en la calidad de vida de miles de familias mexiquenses con un esquema de movilidad que apuesta por mayor seguridad, eficiencia y el uso de tecnología de punta.

En su intervención, la mandataria estatal reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum por concretar un proyecto de alto impacto social que, dijo, responde a una demanda histórica de conectividad entre ambas regiones. Destacó que el Tren ‘El Insurgente’ permitirá reducir de manera significativa los tiempos de traslado de quienes se desplazan diariamente por motivos laborales, educativos o familiares.

Delfina Gómez destaca que Tren Interurbano reducirá estrés de mexiquenses

Además del ahorro de tiempo, Delfina Gómez señaló que la operación del Tren Interurbano contribuirá a disminuir el estrés cotidiano de los usuarios, así como a reducir el tráfico vehicular en una de las zonas con mayor saturación vial de México.

La funcionaria también destacó el potencial impacto ambiental positivo del proyecto, al fomentar el uso del transporte público y reducir emisiones contaminantes asociadas al uso del automóvil particular.

La gobernadora recordó que para el Estado de México, 2026 ha sido declarado como El Año de las Obras, por lo que reiteró la disposición de su administración para mantener una coordinación estrecha con el Gobierno de la Ciudad de México y con la Federación. Afirmó que proyectos de infraestructura de esta magnitud reflejan el compromiso de los gobiernos de la llamada transformación con el bienestar social y el desarrollo regional.

La inauguración del Tren ‘El Insurgente’ se enmarca en una estrategia más amplia de fortalecimiento del transporte público en el centro del país, con el objetivo de mejorar la competitividad, la movilidad urbana y las condiciones de vida de millones de personas que se trasladan diariamente entre ambas entidades.