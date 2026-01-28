‘Chu-chu’: ¿Cuándo será la inauguración del último tramo del tren El Insurgente, Santa Fe a Observatorio?

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la inauguración del tren 'El Insurgente' el próximo lunes 2 de febrero. (Fotarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro)

Más de una década después, la obra del tren ‘El Insurgente’ estará completamente concluida. El próximo 2 de febrero se inaugurará el último tramo de Santa Fe a Observatorio, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, la mandataria adelantó la fecha de apertura del último tramo de una obra que inició durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero que se retrasó por 12 años.

“Vamos a inaugurar el tren Santa Fe-Observatorio el lunes 2 de febrero. Se inaugura el tren que va de Santa Fe a Observatorio para que la gente ya pueda utilizarlo”, dijo la mandataria.

En octubre de 2025, durante un recorrido de supervisión de las obras en las estaciones Santa Fe y Observatorio, la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a concluir el proyecto a finales de enero.

El tren ‘El Insurgente’ conecta Toluca, Estado de México, con la Línea 1 del Metro en la terminal Observatorio, lo que reduce un traslado de dos horas y media a 40 minutos, de acuerdo con autoridades federales.

¿Cuál será la tarifa de viaje en el tren ‘El Insurgente’?

La reducción en los tiempos de traslado no será el único beneficio para las miles de personas que se trasladan diariamente a la Ciudad de México.

Jorge Mendoza, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), afirmó que la tarifa del recorrido completo, con la inauguración del tramo Santa Fe-Observatorio, tendrá un costo de 90 pesos.

Autoridades compararon el precio del trayecto de Toluca a Observatorio con el traslado en autobús, que entonces costaba 112 pesos. En octubre se estimó una afluencia diaria de 22 mil personas.

¿Qué otras alternativas de movilidad conectarán con el tren ‘El Insurgente’?

Con la apertura del tramo Santa Fe-Observatorio, el tren permitirá la conexión entre la zona metropolitana de Toluca y el Valle de México, con diversas opciones de movilidad:

Líneas 1 y 12 del Metro

Línea 3 del Cablebús

Red de Transporte de Pasajeros (RTP)

Central de Observatorio

Terminal de Autobuses del Poniente

¿Cuándo inició la construcción del tren ‘El Insurgente’?

La obra del Tren Interurbano, como se denominó originalmente, inició el 7 de julio de 2014, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto.

La oposición de vecinos que exigían un precio justo por los predios, así como deficiencias técnicas del proyecto, provocaron retrasos prolongados.

La falta de un estudio hidráulico del río Tacubaya generó demoras adicionales. A este factor se sumaron incumplimientos de las constructoras adjudicadas y el impacto de la pandemia de Covid-19 en 2020.