Profeco sube multa a Ticketmaster a 5 mdp; ‘amaga’ con restringir operación de Stubhub en México

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 2 de febrero desde la Cineteca Nacional Chapultepec para la inauguración del último tramo del Tren Interurbano ‘El Insurgente’ que irá de Santa Fe a Observatorio.

¿En qué va la multa de Profeco a Ticketmaster por irregularidades en venta de boletos de BTS?

Profeco informó que la multa a Ticketmaster por irregularidades en la venta de boletos de BTS se elevará a más de 5 millones de pesos.

Dicha situación se notificó a la empresa el pasado 28 de enero, por lo que tendrá un plazo de 10 días hábiles para ofrecer pruebas y manifestarse. El plazo es el 12 de febrero.

Se emitieron exhortos vía electrónico a Viagogo, StubHub y Helloticket, con sede en Estados Unidos, Suiza y España, respectivamente.

La razón es que deben ajustarse a la regulación nacional y evitar prácticas desleales contra las personas consumidoras.

Precio de la gasolina: ¿En qué estaciones se vende la Magna a 23 pesos?

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer que el precio promedio de la gasolina Magna es de 23.57 pesos y estas son las estaciones donde se vende el combustible a menor precio:

Gasolinera Pemex en Avenida Industrias 1005, en San Luis Potosí, se vende la gasolina Magna en 23.10 pesos.

Pemex Avenida Simón Bolívar s/n, en Veracruz, vende la gasolina en 23.18.

Pemex Ejido de San Marcos 2, en Chalco, Estado de México, ofrece la gasolina en 23.22 pesos.

Pemex carretera Tlajomulco-San Miguel, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, vende la gasolina en 23.41 pesos.

Pemex Puerto de Ensenada 907 en Durango, ofrece la gasolina en 23.58.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’