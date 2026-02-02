Profeco sube multa a Ticketmaster a 5 mdp; ‘amaga’ con restringir operación de Stubhub en México

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 2 de febrero desde la Cineteca Nacional Chapultepec para la inauguración del último tramo del Tren Interurbano ‘El Insurgente’ que irá de Santa Fe a Observatorio.
¿En qué va la multa de Profeco a Ticketmaster por irregularidades en venta de boletos de BTS?
Profeco informó que la multa a Ticketmaster por irregularidades en la venta de boletos de BTS se elevará a más de 5 millones de pesos.
Dicha situación se notificó a la empresa el pasado 28 de enero, por lo que tendrá un plazo de 10 días hábiles para ofrecer pruebas y manifestarse. El plazo es el 12 de febrero.
Se emitieron exhortos vía electrónico a Viagogo, StubHub y Helloticket, con sede en Estados Unidos, Suiza y España, respectivamente.
La razón es que deben ajustarse a la regulación nacional y evitar prácticas desleales contra las personas consumidoras.
Precio de la gasolina: ¿En qué estaciones se vende la Magna a 23 pesos?
El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer que el precio promedio de la gasolina Magna es de 23.57 pesos y estas son las estaciones donde se vende el combustible a menor precio:
- Gasolinera Pemex en Avenida Industrias 1005, en San Luis Potosí, se vende la gasolina Magna en 23.10 pesos.
- Pemex Avenida Simón Bolívar s/n, en Veracruz, vende la gasolina en 23.18.
- Pemex Ejido de San Marcos 2, en Chalco, Estado de México, ofrece la gasolina en 23.22 pesos.
- Pemex carretera Tlajomulco-San Miguel, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, vende la gasolina en 23.41 pesos.
- Pemex Puerto de Ensenada 907 en Durango, ofrece la gasolina en 23.58.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’
- La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Juan Ramón de la Fuente solicitar información al Departamento de Estado de Estados Unidos con el objetivo de precisar los alcances de los aranceles que Donald Trump aplicaría en caso de la entrega de petróleo a Cuba.
- Claudia Sheinbaum calificó como ‘politiquería’ el llamado que hicieron algunos actores políticos y organizaciones para que Marina del Pilar solicite licencia temporal a su cargo.
- La presidenta Sheinbaum confirmó el primer pago por más de 10 mil millones de pesos por Grupo Salinas luego de concluido el litigio por un adeudo de impuestos.
- Omar García Harfuch dijo que las investigaciones sobre el ataque a los diputados, Sergio Torres y Elizabeth Montoya, de Movimiento Ciudadano en Culiacán, Sinaloa, se realizó por una célula de ‘Los Chapitos’.
- El almirante Raymundo Morales, secretario de Marina, negó los señalamientos de que el Tren Interoceánico que se descarriló y provocó la muerte de 14 personas no contara con velocímetro o con un sistema de comunicación con la central.
- Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, adelantó cuáles serán los ejes del plan de justicia para los jornaleros de San Quintín que propone el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, luego del censo que se realizó entre las comunidades desprotegidas.