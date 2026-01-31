Fans de BTS organizan marcha ARMY en CDMX: Fecha, ruta, horario y lo que debes saber

Un sector del ARMY prepara una marcha pacífica en la CDMX. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP/ChatGPT))

El ARMY, grupo de fans de BTS, siguen en la lucha en contra de las ‘irregularidades’ presentadas en la preventa de boletos organizada por Ocesa y llevada a cabo en la plataforma digital Ticketmaster, y el siguiente paso del fandom es una marcha pacífica en la CDMX.

Uno de los motivos de la protesta es por la reventa de boletos de BTS, donde se señaló un aumento en el costo desmedido y señalaron acceso priorizaron a la compra de entradas durante la venta anticipada.

Esto, a pocos días de que los conciertos de BTS en México se convirtieron en un soldout para los días 7, 9 y 10 de mayo, mientras el ARMY espera nuevas fechas de los Idols.

Los boletos para los tres conciertos de BTS en México se agotaron en menos de una hora. (Foto: EFE/ Ocesa).

¿Cuándo y a qué hora es la marcha ARMY en la CDMX?

La marcha ARMY es una iniciativa de los fans de BTS que surgió en redes sociales, principalmente en Facebook, donde la página Army’s BTS México convocó a quienes estén interesados en participar el viernes 6 de febrero.

El punto de reunión es a las afueras de la estación Cuauhtémoc, estación de la Línea 1 del Metro, y el objetivo es llegar a las oficinas principales de la Profeco para instalarse ahí y continuar con las exigencias.

La hora de inicio del recorrido es a la 1:00 p.m. y pidieron a todos los asistentes a no agredir, vandalizar o romper cosas, pues es una marcha pacífica.

También se solicitó llegar con pancartas, listones morados para identificarse y la lightstick de BTS.

¿Cuál es la ruta de la marcha ARMY en la CDMX?

La marcha ARMY comienza desde la Avenida Cuahtémoc y planean llegar a la Procuraduría Federal del Consumidor, ubicada en Avenida José Vasconcelos, número 208, en la Colonia Condesa.

La ruta, con posibles cambios sin previo aviso, es en la Avenida Chapultepec y posteriormente se integra a Circuito Bicentenario hasta llegar a Profeco.

¿Cuáles son las exigencias del ARMY por los conciertos de BTS en México?

Los conciertos de BTS en México dejaron muchas alegrías para quienes consiguieron una entrada para estar frente al icónico grupo de KPop, pero también generó inconformidades en quienes no pudieron acceder a la preventa a pesar de tener un código, quienes señalaron reventas infladas desproporcionalmente y más.

La marcha ARMY es con el fin de señalar a Ticketmaster por “mentiroso” y porque hubo “Fans sin boletos, precios abusivos y falta de transparencia. No todos pudimos comprar, pero todos fuimos afectados”, se lee en el post.

Anteriormente, se señalaron diferentes puntos de peticiones y quejas contra la boletera digital y se resumen en las siguientes:

Preventa anunciada exclusiva como digital, pero se reportó venta física en taquilla

Compra por revendedores

Reventa con precios excesivos

Precios dinámicos sin aviso previo

Fallas y errores en la plataforma digital Ticketmaster

Falta de medidas para garantizar el acceso

Petición de una investigación de Profeco

Cancelación de boletos irregulares y en páginas de reventa

Sanciones contra Ticketmaster

Respeto a las condiciones de venta originales

Ante esto, Ticketmaster negó precios dinámicos, venta de entradas físicas y rechazó la reventa de boletos de BTS.