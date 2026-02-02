Tren México-Toluca inicia operaciones: ¿Qué estaciones conectarán con el Metro de CDMX y el Cablebús?

Claudia Sheinbaum dio el banderazo para poner en marcha este lunes 2 de febrero la última etapa del tren interurbano ‘El Insurgente’, luego de 12 años del inicio de su construcción y una inversión total de 100 mil millones de pesos” (unos 5 mil 556 millones de dólares), que acumuló retrasos y sobrecostos.

El Tren México-Toluca iniciada en 2014 conecta la capital del Estado de México, Toluca (con más de 2 millones de habitantes en su área metropolitana) con el oeste de la Ciudad de México a través de las montañas que separan a estas dos ciudades.

El tren tiene previsto transportar a más de 230 mil pasajeros al día y la conectividad incluye la Línea 1 del Metro en Observatorio y con la Línea 3 del Cablebús en Vasco de Quiroga; además, se prevé una integración posterior con la Línea 12 del Metro, el centro y estación de transferencia modal (Cetram) Observatorio y la Terminal de Autobuses Poniente.

Con la apertura del tramo III, de 8.4 kilómetros, el tren completó un recorrido total de 57.7 kilómetros, con siete estaciones: cuatro en el Estado de México (Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec y Lerma) y tres en la capital (Santa Fe, Vasco de Quiroga y Observatorio), según detalló en conferencia de prensa el titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous.

El trayecto completo, cuya inauguración estaba prevista para 2023, está estimado en unos 50 minutos, con una frecuencia prevista de cinco a siete minutos entre trenes.

El secretario de Infraesructura Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva, señaló que el sistema operará con hasta 20 trenes, con capacidad máxima de 719 pasajeros por unidad, y con velocidades que, en su fase inicial, alcanzan 120 kilómetros por hora y, de forma eventual, hasta 160 kilómetros por hora, con un promedio de 90 kilómetros por hora.

Tren interurbano México-Toluca o ‘El Insurgente’: ¿Cuáles son sus estaciones y cuánto costará?

El Tren Interurbano México–Toluca, conocido como El Insurgente, conecta el Valle de Toluca con la Ciudad de México a través de un sistema moderno y accesible, diseñado para facilitar la movilidad diaria de miles de usuarios.

Todas las estaciones están equipadas con escaleras eléctricas, pantallas de información, sistemas de sonorización y ventilación natural. Además, cuentan con rampas, elevadores y cinta podotáctil para personas con discapacidad visual.

Los trenes también disponen de espacios especiales para personas con movilidad reducida, garantizando un traslado seguro e incluyente.

Tarifas del Tren ‘El Insurgente’

Los costos del servicio varían según la distancia recorrida:

$15 pesos por viaje de una estación dentro del Estado de México o la Ciudad de México.

por viaje de dentro del Estado de México o la Ciudad de México. $20 pesos por recorrido de dos o tres estaciones dentro del Estado de México.

por recorrido de dentro del Estado de México. $25 pesos por viaje entre Santa Fe y Observatorio , o viceversa.

por viaje entre , o viceversa. $60 pesos por traslado entre Vasco de Quiroga o Santa Fe y Lerma , o viceversa.

por traslado entre , o viceversa. $70, $80 y $90 pesos para trayectos específicos, de acuerdo con la ruta seleccionada.

para trayectos específicos, de acuerdo con la ruta seleccionada. $100 pesos por recorrido terminal a terminal, de Zinacantepec a Observatorio, o viceversa.

Estaciones del recorrido

El trayecto del Tren El Insurgente contempla las siguientes estaciones: