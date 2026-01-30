Trabajadores del Metro alistan marcha para exigir presupuesto; ¿cuándo será y a qué hora?

Trabajadores del Sistema del Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, confirmaron que realizarán una protesta el próximo miércoles 4 de febrero en la capital, para exigir que se cumplan sus demandas sobre el mantenimiento de trenes, vías y otros temas.

En un breve comunicado, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo señaló que el Gobierno de la Ciudad de México no ha dado respuesta a sus peticiones para que se asigne presupuesto “para la adquisición de materiales y refacciones que se requieren para el mantenimiento de trenes, vías, instalaciones fijas, así como otros temas de índole laboral que afectan directamente el buen funcionamiento del Metro y la seguridad de quienes lo utilizan”.

La marcha de trabajadores del Metro de la CDMX se llevará a cabo desde las 15:30 horas del miércoles 4 de febrero, en un recorrido que irá de la estación del Metro Balderas hacia el Zócalo capitalino, según el comunicado.

En la carta, los trabajadores le exigen a la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, que ponga atención urgente en los asuntos relacionados con el Metro capitalino.

Desde semanas antes, trabajadores del Metro señalaron que harían un paro de labores porque el gobierno de la CDMX no atendía sus exigencias de mejoras laborales, donde se exigía la reorganización de plazas, revisión de áreas peligrosas o insalubres, el suministro de ropa de trabajo y entrega de equipo de seguridad.

Las advertencias de un paro ocurren mientras el Metro de la CDMX sigue siendo el principal medio de transporte de las y los capitalinos.

Apenas en noviembre de 2025, la Línea 1 del Metro reabrió en su totalidad luego de que el Gobierno capitalino llevara a cabo trabajos de rehabilitación y renovación, que incluyeron la adquisición de nuevos trenes, la sustitución de vías y cambios en la red eléctrica, torniquetes y más.

En tanto, en enero de 2026, Clara Brugada anunció la renovación de la Línea 3, que va de Universidad a Indios Verdes. Se espera que los trabajos en la ‘Línea Verde’ inicien entre enero y febrero.