¿Trabajadores del Metro podrían irse a paro? Sindicato reclama falta de respuesta a sus demandas

Trabajadores del Metro CDMX colocaron carteles en estaciones y trenes para exigir mejoras laborales. (Foto: Rogelio Morales / Cuartoscuro)

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) amenaza con un paro de labores en el Metro de la CDMX en los próximos días, ante la negativa del gobierno capitalino de atender sus exigencias de mejoras laborales.

El descontento se ha traducido en carteles colocados en estaciones, andenes, edificios administrativos e incluso dentro de los trenes, donde los trabajadores hacen un llamado a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para que atienda sus “justas demandas”.

“Respetuosamente hacemos un llamado a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para que atienda las justas demandas de los Trabajadores del Metro”, se lee en uno de los carteles, atribuido al SNTSTC con fecha del 26 de noviembre de 2025.

¿Qué exigen los trabajadores del Metro y por qué amenazan con irse a paro?

Entre las exigencias de los trabajadores del Metro, destacan las siguientes:

La reorganización o “compactación” de plazas.

Revisión de áreas peligrosas o insalubres.

Suministro de ropa de trabajo.

Entrega de equipo de seguridad tanto para personal técnico como administrativo.

De acuerdo con La Jornada, el presidente del sindicato, Fernando Espino Arévalo, advirtió que de no existir una respuesta pronta, podrían convocar una marcha hacia el Zócalo capitalino y, en última instancia, un paro de actividades en varias líneas del Metro.

La advertencia de un paro llega en un momento en el que el Metro de la CDMX sigue siendo el principal medio de transporte de la capital: diariamente, millones de personas dependen de sus líneas para desplazarse.

Persisten fallas en el Metro pese a plan de mantenimiento

El pasado 20 de agosto, el director general del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, y Espino Arévalo firmaron el Plan Estratégico de Mantenimiento Metro 2025‑2029.

Dicho plan incluye entre sus objetivos el mantenimiento sistemático anual a 278 trenes de las líneas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A y B; la rehabilitación de varios trenes; el mantenimiento preventivo a instalaciones fijas; y mejoras en la disponibilidad de elevadores y escaleras electromecánicas.

Sin embargo, en septiembre de este año, en el 56 aniversario del Metro, Espino Arévalo denunció que las recurrentes fallas en trenes, vías e instalaciones derivan del “incumplimiento de los programas de mantenimiento” por falta de insumos, refacciones y equipos.

Afirmó que esta situación pone en riesgo la seguridad, eficiencia y calidad del servicio, y recordó que el sistema llega a movilizar hasta 7.3 millones de usuarios diarios.