Línea 5 del Metro de CDMX, con retrasos de hasta 30 minutos: ¿Qué otros tramos registran alta afluencia?

Los usuarios del Metro CDMX se quejan de los trenes que tardan hasta media hora en llegar a las estaciones. (@MetroCDMX)

Toma precauciones en tu traslado, el Metro CDMX informó que al menos siete Líneas registran alta afluencia este jueves 29 de enero.

“Se registra afluencia alta en las Líneas 1, 3, 7, 8, 12, A y B, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes“, anunció el Metro CDMX a través de sus redes sociales.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) agregó que ya hay personal en las estaciones y terminales para agilizar el servicio.

‘¿Qué onda con la Línea 7 del Metro CDMX?’

A pesar del aviso del Metro CDMX, los usuarios expresan su desesperación y molestia al cuestionar si los trenes ‘hacen base’ en la estación Polanco.

“Se realiza revisión en zona de vías en la Línea 7, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación“, explicó el STC.

Los pasajeros aseguran que más allá de la alta afluencia se debe a que los trenes no llegan a tiempo a las estaciones, por lo que se hacen las aglomeraciones.

"Manden unidades vacías o agilicen el servicio en L7 dirección barranca del muerto“, se quejó otra persona.

‘Línea 5 del Metro CDMX no se mueve’

Otra molestia de los usuarios se debe a que no se anunció alta afluencia en la Línea 5 del Metro CDMX, donde también hay problemas y retrasos de hasta media hora.

“Ahora qué pasa en Linea 5? Estamos varados en La Raza en ambos sentidos“, es la queja de una persona.

Otros dijeron que llevan más de 5 minutos detenidos en la estación Oceanía, mientras que hay quienes se quejan de retrasos de hasta 15 minutos en Pantitlán.

“Buen día, sabe que ocurre en línea 5? El tren en el que vengo se detuvo ya hace varios minutos a medio camino entre la estación Eduardo Molina y Consulado“, agregó otro usuario.

Una persona aseguró que lleva 30 minutos esperando a que llegue un tren en Eduardo Molina, pero los retrasos continúan sin que las autoridades del Metro informen sobre qué ocurre.

“Se agiliza la marcha de los trenes, luego de realizar maniobras para retirar a una persona ajena al Sistema que bajó a vías de la Línea 5“, explicó el Metro.

Otras Líneas del Metro CDMX con problemas son la 2 y la 8, sin que se ofrezcan detalles de alguna falla que ocasione los retrasos en el transporte público este jueves.