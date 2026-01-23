¡Tendremos sismo!: ¿Cuándo será el primer simulacro en CDMX?

El simulacro de sismo será exclusivo para la CDMX y se busca fortalecer la cultura de la prevención. (Cuartoscuro).

Luego del sismo de 5.3 que sorprendió a la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que será el miércoles 18 de febrero a las 11:00 horas cuando se realiza el primer simulacro.

El objetivo del simulacro, donde la hipótesis será un sismo, es fortalecer la cultura de la prevención y la capacidad de respuesta de los capitalinos ante este tipo de emergencias.

Brugada insistió en que es importante que las personas estén preparadas ante un evento de esta naturaleza, en especial porque vivimos en una ciudad con alta actividad sísmica.

El simulacro será exclusivo para la CDMX y es parte de una estrategia local de protección civil que permite evaluar protocolos, tiempos de reacción y coordinación entre autoridades y ciudadanía.

Brugada explicó que en 2026 se harán dos simulacros más, pero no dio a conocer las fechas y que anualmente se realizarán tres ejercicios para responder a la necesidad de reforzar de manera constante la prevención y la organización social frente a posibles contingencias.

¿Cómo activar la alerta sísmica en tu celular?

La alerta sísmica es enviada a los celulares que se encuentran dentro del polígono de alertamiento del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX).

En la CDMX, la Agencia Digital informó que el sistema de alertamiento se activa en los teléfonos sin necesidad de que estén conectados a internet o cuenten con saldo.

En caso de que no te haya llegado la alerta a tu celular en el sismo del 2 de enero, recuerda que los dispositivos deben contar con la configuración adecuada.

Para Android, es necesario activar las alertas de emergencia inalámbricas desde el menú de ajustes y notificaciones. En iOS, estas opciones se encuentran dentro de la configuración de notificaciones.

Quienes no hayan recibido la alerta pueden reportarlo al número 079 explicaron las autoridades capitalinas.

¿En qué estados suena la alerta sísmica en México?

El polígono de alertamiento de SASMEX y el Registro Sísmico (CIRES) incluye a estos estados: