⁠‘Estamos más cerca de un sismo de gran magnitud’: ¿Qué sabemos de la Brecha de Guerrero?

Guerrero concentra cerca del 25 por ciento de la sismicidad del país. (Foto: Cuartoscuro)

La mañana de este viernes 2 de enero un sismo de magnitud 6.5 con epicentro en Guerrero volvió a colocar a esa entidad —y a la Ciudad de México— en el centro de la conversación sísmica.

El movimiento, registrado a las 7:58 horas cerca de San Marcos, fue percibido en gran parte del país y activó alertas sobre un fenómeno largamente estudiado por especialistas: la Brecha de Guerrero.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el tiempo transcurrido sin un evento mayor en esa zona incrementa la probabilidad de un sismo de gran magnitud, particularmente por su cercanía con el Valle de México.

La discusión no es nueva, pero el contexto sí. Guerrero concentra cerca del 25 por ciento de la sismicidad del país y es uno de los estados con mayor riesgo sísmico debido a la interacción constante entre la placa de Cocos y la de Norteamérica.

En ese escenario, la Brecha de Guerrero representa uno de los puntos de mayor atención científica.

El propio SSN ha advertido que, conforme pasa el tiempo sin un sismo mayor, la probabilidad de que ocurra uno aumenta, aunque subraya que no existe forma científica de predecir cuándo sucederá.

¿Qué es la Brecha de Guerrero y por qué preocupa?

La Brecha de Guerrero es un segmento de la costa del Pacífico mexicano, entre Acapulco y Petatlán, donde no se ha registrado un sismo de gran magnitud desde principios del siglo XX.

Según el SSN, entre 1899 y 1911 ocurrieron en esa zona cuatro terremotos con magnitudes de entre 7.5 y 7.8.

Han pasado más de 108 años desde el último evento mayor en ese tramo, lo que ha permitido la acumulación progresiva de energía tectónica. Esta energía, señalan los especialistas, deberá liberarse eventualmente mediante un sismo de magnitud considerable.

Sismo en Guerrero (Dassaev Téllez Adame)

El sismo del 2 de enero de 2026: ¿Qué nos dice?

El SSN explicó que el temblor de magnitud 6.5, registrado este viernes 2 de enero, se originó por una falla inversa, típica de zonas de subducción como la costa de Guerrero, donde la placa de Cocos se introduce bajo la de Norteamérica.

De acuerdo con el SSN, este evento no liberó la energía acumulada en la Brecha de Guerrero, ya que ocurrió en uno de sus extremos.

Hasta la mañana de ese mismo día se habían registrado 816 réplicas, la mayor de magnitud 4.7, un comportamiento normal tras un sismo de esta intensidad.

El propio organismo subrayó que este tipo de movimientos no reduce de manera significativa el riesgo de un evento mayor en la región.

¿Por qué un sismo en Guerrero impacta a la CDMX?

La cercanía geográfica entre la costa de Guerrero y la Ciudad de México convierte a esta región en una de las más peligrosas desde el punto de vista sísmico.

El SSN advierte que la Brecha de Guerrero es la zona de subducción más cercana a la capital del país.

Eventos históricos como el sismo de 1957, conocido como el “sismo del Ángel”, provocaron daños severos en la CDMX pese a ocurrir a cientos de kilómetros de distancia. Hoy, con una mayor densidad urbana y edificaciones más altas, el riesgo potencial es mayor.

¿Se puede predecir un gran sismo?

El Servicio Sismológico Nacional recalcó que no existen técnicas científicas capaces de predecir cuándo, dónde o con qué magnitud ocurrirá un sismo.

Cualquier afirmación en ese sentido es incierta, con un nivel de confianza menor al 90 por ciento.

Lo que sí puede hacerse, señalan los especialistas, es reconocer el riesgo, fortalecer la cultura de la prevención y mejorar la resiliencia urbana ante un eventual evento de gran magnitud.