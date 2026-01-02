Kate del Castillo salió a la calle sin zapatos por el sismo: ‘Estaba bien dormida, ¡qué onda con la alarma!’

El sismo de magnitud 6.5, registrado la mañana de este viernes con epicentro frente a las costas de Guerrero, se sintió en varias regiones del país, incluida la Ciudad de México, y activó la alerta sísmica en altavoces y celulares cuando millones de personas dormían, entre ellas la actriz Kate del Castillo.

El temblor ocurrió a las 7:58 horas, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), y fue considerado como “severo”, lo que derivó en evacuaciones, revisiones de inmuebles, colonias que se quedaron sin luz en CDMX.

Entre los testimonios que circularon tras el temblor destacó el de la protagonista de La reina del Sur, quien compartió en sus historias de Instagram cómo salió a la calle durante la evacuación. Su relato se suma al de otros famosos que vivieron el sismo este 2 de enero.

Decenas de personas salieron de sus casas luego de escuchar la alerta sísmica durante la mañana de este viernes. (Foto: Cuartoscuro). (Daniel Augusto)

Kate del Castillo relata cómo se asustó por el sismo en CDMX

La hija de Eric del Castillo explicó que se encontraba en la capital cuando se activó la alerta sísmica: “¿Cómo les va después del sustito? Yo estoy aquí en Ciudad de México y qué onda con la alarma. Sonó mi teléfono", dijo en Instagram.

México se ubica en una zona de alta sismicidad debido a la interacción de varias placas tectónicas, por lo que la alerta sísmica es un mecanismo habitual de prevención, especialmente en la Ciudad de México.

En su testimonio, relató que el sonido la tomó por sorpresa y durante los primeros segundos no tenía claro qué estaba ocurriendo ni cuál sería el siguiente paso a seguir: “estaba yo bien dormida y así de que ‘qué pedo, qué pedo, qué va a pasar, ahora qué hago’. La verdad sí me agarró sin saber qué onda, la verdad”.

La actriz señaló que, por esa razón, cuando viene a México suele hospedarse en planta baja.

Kate del Castillo comentó a sus seguidores de Instagram que se asustó con la alarma. (Foto: Captura de pantalla).

Kate del Castillo agregó que salió a la calle con lo que tenía a la mano en ese momento: “La verdad sí estuvo muy fuerte. Menos mal que encontré unos pants, me puse un saco encima, si no hubiera salido encuerada”.

La intérprete añadió que, por la prisa, no se puso zapatos: “Eso sí: salí descalza y con los pelos así como me ven ahorita. No, no, que de verdad que qué pinche susto. Por lo pronto yo me voy a comer un pancito para el susto“.

Otras actrices y conductoras estaban en Acapulco, Guerrero, donde el movimiento se sintió con intensidad, por ejemplo Ferka, Erika Buenfil y Aracely Arámbula, quien vivió una réplica mientras grababa un video en Instagram: “Familia hermosa, feliz año. Este año empezó muy movido... ¡ay, ay, está temblando otra vez!“.

Personas salen a la calle tras un sismo este viernes, en Ciudad de México (México). Un sismo de magnitud 6,5 en la escala Richter se registró en México a las 7.58 hora local (13.58 GMT), según informó el Servicio Sismológico Nacional. EFE/ Madla Hartz

El sismo de 6.5 activó protocolos en la capital y otros estados

El sismo de 6.5 tuvo su epicentro al sur del municipio de San Marcos, en Guerrero, una de las regiones con mayor actividad sísmica del país. Sus efectos se percibieron en diversas entidades, incluida la Ciudad de México, Veracruz y otras zonas del centro del país, lo que derivó en la activación de protocolos de emergencia a nivel local y federal.

En la capital, autoridades informaron que un hombre de 60 años perdió la vida durante la evacuación tras tropezar al salir de su departamento; además, la presidenta Claudia Sheinbaum evacuó la ‘Mañanera’ en Palacio Nacional junto con periodistas y personal del Gobierno federal. En tanto, en Guerrero, una mujer falleció tras un derrumbe en su casa.

Con información de EFE.