En las ‘entrañas’ del sismo de magnitud 6.5: ¿Por qué tiembla tanto en Guerrero?

Guerrero está en una zona donde dos placas tectónicas 'chocan', lo que lo convierte en un estado propenso a temblores.

2026 sí se ‘tomó muy enserio’ eso de ‘sorpréndeme’: Un sismo de magnitud 6.5 en apenas el segundo día del año movilizó a cuerpos de emergencia en Ciudad de México, Estado de México y Guerrero, entre otros estados.

El temblor tuvo su epicentro al sur del municipio de San Marcos, en Guerrero, y lleva más de 400 réplicas con corte a las 14:00 horas de este viernes 2 de enero, reportó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El sismo de magnitud 6.5 provocó la muerte de una persona en la CDMX, un hombre de 60 años quien cayó de las escaleras durante la evacuación de un edificio en la alcaldía Benito Juárez.

El temblor interrumpió la ‘mañanera’ de la presidenta Claudia Sheinbaum durante este viernes 2 de enero cuando la alerta sísmica empezó a sonar cerca de Palacio Nacional y en los celulares de los reporteros.

¿Por qué Guerrero es una zona sísmica de intensa actividad?

El Sismológico Nacional publicó después un análisis especial del sismo de magnitud 6.5 en el que explicó que la zona donde se sintió con más fuerza fue en la costa este de Guerrero.

En el documento, especialistas de la UNAM agregaron que Guerrero es uno de los estados con más actividad sísmica debido a que está en el cruce de dos placas tectónicas: la de Cocos y Norteamérica.

¿Qué hace a Guerrero tan propenso a los sismos? El Sismológico Nacional detalló que en el territorio de ese estado, la placa de Cocos se mete por debajo de la placa de Norteamérica, un fenómeno conocido como subducción.

“El punto de encuentro entre estas dos placas ocurre frente a las costas del Pacífico, desde el estado de Jalisco, hasta el de Chiapas”, dijo.

Esto provoca que Guerrero contabilice por sí solo cerca de 25 por ciento de todos los sismos que ocurren en México, agregó el SSN.

Mapa de intensidad del sismo de magnitud 6.5 El Sismológico Nacional explicó que el sismo de magnitud 6.5 se sintió en al menos 14 estados de la República Mexicana. (Servicio Sismológico Nacional)

¿Qué sabemos de la Brecha de Guerrero y los sismos?

El Sismológico Nacional ha insistido en que los temblores no pueden predecirse. No obstante, remarcó que “a medida que pasa el tiempo en una región en donde no ha ocurrido un sismo, mayor es la probabilidad de que ahí ocurra uno”.

De acuerdo con datos del SSN, el sismo de este viernes 2 de enero fue el de mayor intensidad en México desde 2023, cuando se detectó un temblor de magnitud 6.5 al suroeste del municipio de Pijijiapan, en Chiapas.

“Esta situación se presenta entre Acapulco y Petatlán en la Costa Grande de Guerrero, región conocida por los sismólogos como la Brecha de Guerrero”, apuntaron los especialistas.

Según el recuente del Sismológico, la Brecha de Guerrero registró cuatro sismos de gran magnitud (entre 7.5 y 7.8) entre 1899 y 1911.

“Han pasado 108 años desde el último sismo en este lugar, por lo que se considera un sitio con alta probabilidad de ocurrencia para un sismo con magnitudes similares a las mencionadas”, añadió.