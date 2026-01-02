VIDEOS: Sismo provoca que zona hotelera de Acapulco ‘baile’ y carreteras quedan obstruidas por deslaves

Cientos de turistas y acapulqueños sintieron la fuerza del sismo de 6.5 de magnitud este 2 de enero. (Cuartoscuro)

Miles de personas fueron testigos del sismo de magnitud 6.5 que tuvo su epicentro en Guerrero la mañana de este viernes 2 de enero.

El movimiento telúrico fue perceptible en la Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Puebla, Morelos, Jalisco y Oaxaca.

A través de redes sociales se difundieron diversas grabaciones del momento exacto del sismo, en las que se aprecia la fuerza del fenómeno que sacudió hoteles, edificios, viviendas y monumentos.

Como ejemplo, cámaras instaladas en la zona costera de Acapulco captaron el momento en que varios hoteles se mueven por la intensidad del sismo. Pese a ello, el movimiento telúrico no provocó un aumento significativo del oleaje en las playas.

De forma paralela, automovilistas compartieron imágenes de tramos carreteros de la autopista Cuernavaca-Acapulco, cerca de Chilpancingo, donde se observan carriles obstruidos por rocas tras deslaves en las zonas montañosas a los costados del camino.

¿Le pasó algo a la Torre de Control del Aeropuerto Internacional de Acapulco?

Una de las grabaciones que circuló en redes sociales y ganó notoriedad muestra el colapso del techo de la torre de control del Aeropuerto Internacional de Acapulco.

De acuerdo con el Gobierno de Guerrero, dicho video corresponde a un sismo ocurrido en 2021, de magnitud 7, que sí afectó las instalaciones del aeropuerto, por lo que no guarda relación con el movimiento telúrico de este 2 de enero.

¿Hay heridos o fallecidos por el sismo de este 2 de enero?

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) descartó la existencia de personas lesionadas o fallecidas tras el sismo registrado en Guerrero.

Entre los incidentes reportados por autoridades locales se encuentran la caída de una barda y derrumbes menores en la carretera Tixtla-Chilpancingo, así como daños menores en “plafones y acabado” de clínicas del IMSS-Bienestar ubicadas en San Marcos, Chilpancingo y Acapulco.

Mientras tanto, cuadrillas de Protección Civil se desplegaron en Guerrero para realizar recorridos de evaluación y, en caso necesario, reportar afectaciones adicionales.

En el resto de las entidades donde el sismo fue perceptible, hasta el momento no existen reportes de daños mayores; sin embargo, autoridades locales mantienen labores de inspección.